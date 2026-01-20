Trực thăng mất tích gần núi lửa Aso, Nhật Bản

Khu vực núi Aso, Nhật Bản. Ảnh: VOYAPON.COM

Hãng thông tấn Kyodo dẫn thông báo của cơ quan cứu hỏa địa phương cho biết, chiếc trực thăng nói trên cất cánh lúc 10 giờ 52 ngày 20-1 (theo giờ địa phương) từ vườn thú Aso Cuddly Dominion ở thành phố Aso. Vào thời điểm khởi hành, trên khoang có 2 hành khách đến từ lãnh thổ Đài Loan và 1 phi công. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, phía đơn vị vận hành không thể liên lạc được với trực thăng. Đây là chuyến bay ngắm cảnh thứ 3 trong ngày, 2 chuyến trước đó diễn ra bình thường.

Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đã triển khai tìm kiếm tại khu vực gần miệng núi lửa Nakadake, một phần của núi lửa Aso - vốn được xem là ngọn núi lửa hoạt động lớn nhất Nhật Bản, và là một trong những núi lửa lớn nhất trên thế giới.

Theo Taiwan News, các nhà chức trách đã xác định được vị trí chiếc trực thăng mất tích thông qua tín hiệu điện thoại di động, nhưng sương mù dày đặc cho đến nay vẫn ngăn cản việc tiếp cận hiện trường. Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ sẽ bắt đầu khi điều kiện thời tiết và nồng độ khí núi lửa cho phép. Hiện, lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cũng đã được điều động để hỗ trợ tìm kiếm trực thăng.

KHÁNH HƯNG