Trưng bày 40 tác phẩm minh họa, lan tỏa tinh thần "Dân tộc tự hào"

Trưng bày tranh minh họa với chủ đề Dân tộc tự hào vừa được khai mạc tại sân Bái Đường, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Sự kiện giới thiệu 40 tác phẩm của 39 họa sĩ từ khắp mọi miền đất nước, mang đến những lát cắt cảm xúc về con người và văn hóa Việt Nam.

Mỗi bức tranh là một câu chuyện: ký ức tuổi thơ, sắc màu truyền thống vùng miền, những biểu tượng thiêng liêng như lá cờ đỏ sao vàng, hay tấm áo rực rỡ của đồng bào miền cao.

Trưng bày khắc họa tinh thần Việt qua nhiều thế hệ, nơi ký ức, hiện tại và khát vọng giao thoa. Từ những vật phẩm bình dị của một thời để nhớ, đến những nét vẽ đầy niềm tin vào tương lai, các tác phẩm thể hiện tình yêu quê hương, sự tri ân thế hệ đi trước và niềm tự hào được là người Việt Nam.

Không chỉ là hoạt động nghệ thuật, trưng bày Dân tộc tự hào còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử, truyền cảm hứng cho người trẻ, đồng thời từng bước định vị Văn Miếu - Quốc Tử Giám trở thành điểm đến văn hóa và sáng tạo tiêu biểu của Hà Nội.

Trưng bày kéo dài đến hết ngày 30-9.

MAI AN