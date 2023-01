Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao hơn 200 phần quà tết cho hộ nghèo huyện Tân Phú Đông

Tại buổi đến thăm hỏi, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những thành tựu đạt được của huyện Tân Phú Đông nói riêng và tỉnh Tiền Giang nói chung trong thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến đời sống của các gia đình nghèo, đặc biệt trong các dịp lễ, tết.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cấp uỷ và chính quyền địa phương tỉnh Tiền Giang ngày càng làm tốt hơn việc chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, góp phần phát triển địa phương và đất nước.

Nhân dịp năm mới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, chúc lãnh đạo và nhân dân tỉnh Tiền Giang tiếp tục đạt nhiều thắng lợi mới, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh, góp phần phát triển đất nước. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời chúc sức khỏe, may mắn, đầm ấm đến các gia đình nghèo trong toàn tỉnh Tiền Giang, mong các gia đình đón cái tết đầm ấm, ý nghĩa, sum vầy, luôn ý thức tiết kiệm, tuân thủ pháp luật, nhất là an toàn giao thông để mọi người, mọi nhà đều có cái tết an bình, hạnh phúc.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao 200 phần quà (mỗi phần gồm tiền mặt 1 triệu đồng và một túi quà) cho các hộ dân nghèo, trao tặng 4 căn nhà tình nghĩa (mỗi căn trị giá 80 triệu đồng) cho 4 gia đình chính sách trên địa bàn huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.