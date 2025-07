Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM công bố và trao các quyết định nhân sự

Ngày 1-7, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định cán bộ.

Chủ trì buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Thành ủy TPHCM, Thành ủy viên, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị trao quyết định thành lập Đảng bộ UBND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Đinh Thanh Nhàn đã công bố 51 Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy và tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy; Quyết định phân công Thành ủy viên và Quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Được trao các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM có quyết định thành lập Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM. Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định phân công, bổ nhiệm đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM. Cùng với đó là các quyết định phân công, bổ nhiệm 8 đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Văn Được trao quyết định thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM có quyết định thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM. Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định phân công, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM. Cùng với đó là các quyết định phân công, bổ nhiệm 16 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Võ Văn Minh trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM có quyết định thành lập Ban Nội chính Thành ủy TPHCM. Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định phân công, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM. Cùng với đó là các quyết định phân công, bổ nhiệm 6 đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM có quyết định thành lập Văn phòng Thành ủy TPHCM. Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định phân công, bổ nhiệm đồng Phạm Hồng Sơn, Thành ủy viên, giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM. Cùng với đó là quyết định phân công, bổ nhiệm 10 đồng chí Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Đặng Minh Thông trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM có Quyết định thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM. Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quyết định thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM có Quyết định thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM. Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM có 6 Phó Bí thư Đảng ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM có Quyết định thành lập Đảng bộ UBND TPHCM. Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM. Đảng ủy UBND TPHCM có 5 Phó Bí thư Đảng ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM có Quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự TPHCM. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM. Đảng ủy Quân sự TPHCM có 2 Phó Bí thư Đảng ủy.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị trao quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM có Quyết định thành lập Đảng bộ Công an TPHCM. Thiếu tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Giám đốc Công an TPHCM giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an TPHCM. Đảng ủy Công an TPHCM có 1 Phó Bí thư Đảng ủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Được trao quyết định thành lập Đảng bộ Công an TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị chia sẻ, ngày 1-7 là ngày đầu tiên Đảng bộ TPHCM đi vào hoạt động, cũng là ngày đầu tiên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM công bố các quyết định về thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy và tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy và tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy để vận hành thông suốt, không để trống, không bỏ sót chức năng nhiệm vụ, đảm bảo các yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, tập trung chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM công bố và trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y đồng chí Đặng Minh Thông (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị gửi lời chúc mừng, mong đồng chí Đặng Minh Thông tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm, tiếp tục phấn đấu nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, cơ quan, đơn vị của thành phố quan tâm chia sẻ, hỗ trợ đồng chí Đặng Minh Thông trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đại diện các đồng chí được phân công, bổ nhiệm, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, bản thân và các đồng chí nhận quyết định nhận thức sâu sắc đây là thời điểm có ý nghĩa lịch sử, quan trọng đối với Đảng bộ TPHCM.

Đây là niềm vinh dự lớn lao, nhiệm vụ vô cùng quan trọng nhưng đồng thời là thử thách, trách nhiệm nặng nề trước Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cam kết, mỗi cá nhân, từng cơ quan đoàn kết, đồng lòng, phấn đấu khắc phục khó khăn, nỗ lực hết sức, năng động, sáng tạo để tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy TPHCM, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức Đảng để tham mưu tốt hơn cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM trong thời gian tới.

“Mỗi cá nhân các đồng chí lãnh đạo nhận quyết định hôm nay cam kết, luôn gương mẫu, không ngừng nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt, luôn phấn đấu và cố gắng hết sức mình để làm đúng, làm tốt nhất các nhiệm vụ, chức trách được giao”, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

VĂN MINH