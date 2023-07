Truy bắt người đàn ông vào trụ sở công an phường dùng hung khí tấn công công an

Chiều 15-7, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đang truy bắt đối tượng dùng hung khí xông vào trụ sở Công an phường 15 tấn công một cán bộ công an.