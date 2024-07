Truy điệu, an táng hài cốt 130 liệt sĩ, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Ngày 18-7, tại cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường (Long An), UBND tỉnh Long An tổ chức lễ đón nhận và bàn giao hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh, giai đoạn XXIII (mùa khô 2023-2024). Đồng thời, tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Hưng - Tân Hưng.