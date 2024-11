Truy nã thanh niên giao cấu với người dưới 16 tuổi ở căn hộ chung cư

Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đang truy nã bị can Hồ Hoàng Hoài Phong (sinh năm 2004, ngụ quận 8) về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, ngày 14-2, Công an TP Thủ Đức thụ lý điều tra vụ “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” xảy ra tại căn hộ chung cư ở phường Phú Hữu. Quá trình điều tra, công an ra quyết định khởi tố bị can Phong về tội danh trên vào ngày 28-3.

Công an thi hành lệnh bắt bị can Phong để tạm giam nhưng người này đã bỏ trốn. Vì thế, công an ra quyết định truy nã Phong về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Công an yêu cầu bị can Phong ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng; đồng thời, người dân phát hiện bị can Phong thì có quyền bắt và giải ngay người này đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất; hoặc báo cho Công an TP Thủ Đức, điều tra viên Nguyễn Thanh Sự, số điện thoại 0905517988.

HOÀNG HIẾU