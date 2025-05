Truy tố nhóm cán bộ hải quan tiếp tay cho doanh nghiệp buôn hàng lậu

Theo cáo trạng, từ tháng 1-2021 đến tháng 1-2024, bị can Ngô Quang Tuyên (Kế toán trưởng Công ty Tài Lộc) và Nguyễn Tài Lộc (Giám đốc Công ty Tài Lộc) đã sử dụng pháp nhân nhóm Công ty Tài Lộc để khai báo gian dối khối lượng, đơn giá và lập khống bảng kê lâm sản trong hồ sơ khai báo hải quan để thông quan 13.376 container là các mặt hàng gỗ ván, tổng trị giá hơn 1.800 tỷ đồng. Trong đó, số tiền thu lợi bất chính là hơn 210 tỷ đồng. Để được thông quan trái phép, nhóm bị can ở Công ty Tài Lộc đã thực hiện tiền “chi ngoài” cho các công chức, lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2; đồng thời thỏa thuận với Công ty Giám định Bảo Linh để cung cấp chứng thư.

Cơ quan công tố cáo buộc, trong vụ án này, bị can Trịnh Đăng Tài (cán bộ tiếp nhận hồ sơ thuộc Đội thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu, Chi cục Hải quan Cảng 2) hưởng lợi cá nhân hơn 800 triệu đồng; bị can Phạm Tùng Dương (cán bộ tiếp nhận hồ sơ thuộc Đội thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu) hưởng lợi gần 500 triệu đồng; bị can Tô Thị Thu Hương (Phó Đội trưởng Đội thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu) hưởng lợi 4,4 tỷ đồng; bị can Đặng Hoàng Lân (Đội trưởng Đội thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu) hưởng lợi hơn 800 triệu đồng… Các bị can khác hưởng lợi từ hơn 14 triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, cáo trạng cáo buộc bị can Nguyễn Thị Thu Hiền (Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2) và cấp dưới là Vũ Ngân Châu biết Đội thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu “tạo điều kiện” trái phép, nhưng không có biện pháp chỉ đạo ngăn chặn. Thậm chí, hai bị can nhiều lần nhận tiền từ Công ty Tài Lộc và phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Các bị can bị truy tố trước Tòa án nhân dân TP Hải Phòng.

ĐỖ TRUNG