Yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến vụ án đưa, nhận hối lộ và môi giới hối lộ ở Đắk Lắk

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án và khởi tố các bị can gồm: Lê Anh Tài (sinh năm 1978, quê thành phố Huế), Hứa Chí Cường (sinh năm 1981, quê TPHCM), Huỳnh Văn Bình (sinh năm 1970, quê tỉnh Lâm Đồng) và Huỳnh Thành Giàu (sinh năm 1976, quê tỉnh Đồng Tháp). Các bị can đều bị khởi tố về tội Đưa hối lộ. Bị can Lê Thị Ánh Hồng (sinh năm 1976, trú tại TPHCM) bị khởi tố về tội Môi giới hối lộ; Phan Văn Ánh (sinh năm 1989, cán bộ Công an huyện Buôn Đôn (cũ), tỉnh Đắk Lắk) bị khởi tố về tội Nhận hối lộ.

Theo điều tra, năm 2018, Lê Thị Ánh Hồng làm việc tại Phòng khám Dr. Trung (37 Nguyễn Công Trứ, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột) do chồng của Hồng làm giám đốc. Hồng đã trao đổi với một người tên Như Ý việc ai có nhu cầu làm chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh thì giới thiệu cho Hồng; Hồng sẽ trả tiền hoa hồng. Sau đó, Như Ý lên mạng xã hội Facebook đăng tải nội dung "Hỗ trợ cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh".

Nắm thông tin trên mạng xã hội, Hứa Chí Cường, Huỳnh Văn Bình, Huỳnh Thanh Giàu đã liên hệ với Như ý và được cho số điện thoại của Hồng. Còn Lê Anh Tài thì được người quen giới thiệu liên lạc với Hồng để được làm giấy chứng chỉ hành nghề.

Vì những người trên đều ở khác tỉnh nên tháng 2-2018, Hồng liên hệ với Phan Văn Ánh (lúc này là cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Buôn Đôn (cũ)) để nhờ làm thủ tục nhập khẩu cho 4 trường hợp trên vào huyện Buôn Đôn. Ngoài ra, Hồng cũng liên hệ để Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên làm Giấy xác nhận thực hành cho 4 bác sĩ.

