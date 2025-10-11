Xã hội

Từ 1-11, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận áp dụng mức phí mới

SGGPO

Ngày 11-10, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ra Quyết định quy định mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1. Mức thu mới sẽ được áp dụng từ ngày 1-11-2025, dao động từ 2.091 đến 6.382 đồng/km tùy loại phương tiện.

Theo đó, giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 1 (hợp đồng BOT - giai đoạn đầu tư phân kỳ) được quy định cho 5 nhóm phương tiện.

Cụ thể, nhóm 1 gồm xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn và xe buýt vận tải khách công cộng, áp dụng mức giá 2.091 đồng/xe/km.

Nhóm 2 là xe từ 12 đến 30 chỗ và xe tải từ 2 tấn đến dưới 4 tấn, mức giá 3.136 đồng/xe/km.

anh 3.jpg
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận áp dụng mức phí mới bắt đầu từ ngày 1-11 tới

Nhóm 3 gồm xe từ 31 chỗ trở lên và xe tải từ 4 đến dưới 10 tấn, mức giá 3.436 đồng/xe/km.

Nhóm 4 là xe tải từ 10 đến dưới 18 tấn và xe container dưới 40 feet, mức giá 4.418 đồng/xe/km.

Nhóm 5 gồm xe tải từ 18 tấn trở lên và xe container từ 40 feet trở lên, mức giá 6.382 đồng/xe/km.

UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở Xây dựng phối hợp với Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận tổ chức công bố thông tin và triển khai thực hiện theo đúng quy định.

NGỌC PHÚC

Từ khóa

cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận thu phí đồng tháp BOT

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn