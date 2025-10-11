Từ 1-11, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận áp dụng mức phí mới

Ngày 11-10, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ra Quyết định quy định mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1. Mức thu mới sẽ được áp dụng từ ngày 1-11-2025, dao động từ 2.091 đến 6.382 đồng/km tùy loại phương tiện.

Theo đó, giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 1 (hợp đồng BOT - giai đoạn đầu tư phân kỳ) được quy định cho 5 nhóm phương tiện.

Cụ thể, nhóm 1 gồm xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn và xe buýt vận tải khách công cộng, áp dụng mức giá 2.091 đồng/xe/km.

Nhóm 2 là xe từ 12 đến 30 chỗ và xe tải từ 2 tấn đến dưới 4 tấn, mức giá 3.136 đồng/xe/km.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận áp dụng mức phí mới bắt đầu từ ngày 1-11 tới

Nhóm 3 gồm xe từ 31 chỗ trở lên và xe tải từ 4 đến dưới 10 tấn, mức giá 3.436 đồng/xe/km.

Nhóm 4 là xe tải từ 10 đến dưới 18 tấn và xe container dưới 40 feet, mức giá 4.418 đồng/xe/km.

Nhóm 5 gồm xe tải từ 18 tấn trở lên và xe container từ 40 feet trở lên, mức giá 6.382 đồng/xe/km.

UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở Xây dựng phối hợp với Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận tổ chức công bố thông tin và triển khai thực hiện theo đúng quy định.

NGỌC PHÚC