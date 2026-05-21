Từ 1-7, Đà Nẵng triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc sức khỏe miễn phí

Ngày 21-5, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, thành phố sẽ triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn giai đoạn 2026-2030.

Theo kế hoạch, Đà Nẵng đặt mục tiêu tổ chức đồng bộ, hiệu quả hoạt động khám sức khỏe định kỳ, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế dự phòng, phát hiện sớm bệnh tật, quản lý sức khỏe liên tục, góp phần nâng cao chất lượng dân số và giảm gánh nặng bệnh tật.

Hằng năm, Đà Nẵng phấn đấu 100% nhóm đối tượng thuộc phạm vi quản lý được lập danh sách, theo dõi và tổ chức khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc ít nhất một lần; 100% xã, phường, đặc khu triển khai tuyên truyền và tổ chức khám cho người dân trên địa bàn. Đồng thời, tối thiểu 95% hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân được cập nhật đầy đủ, kết nối với hệ thống quản lý khám chữa bệnh và hệ thống giám định bảo hiểm y tế.

Các nhóm đối tượng gồm lực lượng vũ trang; người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn không thuộc các nhóm trên.

UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm rà soát, lập danh sách người dân trên địa bàn; phối hợp đối chiếu dữ liệu nhằm tránh trùng lặp với các trường hợp đã được khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

Theo lộ trình, năm 2026 sẽ hoàn thành việc rà soát, lập danh sách và xây dựng kế hoạch trước ngày 30-6; triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc từ ngày 1-7, phấn đấu bao phủ người dân trên toàn địa bàn. Đà Nẵng cũng hoàn thành vận hành hệ thống quản lý dữ liệu trong tháng 6-2026 và tổ chức khám bổ sung cho các trường hợp chưa khám trước ngày 15-10-2026.

Từ năm 2027 trở đi, việc rà soát, cập nhật danh sách và xây dựng kế hoạch được hoàn thành trước ngày 31-3 hằng năm; đồng thời cập nhật thường xuyên các biến động về dân cư, lao động, học sinh, sinh viên và các đối tượng phát sinh trong quá trình triển khai. Đà Nẵng duy trì khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc ít nhất một lần/năm cho mỗi người dân theo hướng dẫn của Bộ Y tế; hoàn thành cập nhật, theo dõi và bổ sung đối tượng chưa khám trước ngày 30-9 hằng năm.

Hoạt động cho phép tổ chức khám tại cơ sở y tế hoặc khám lưu động tại cơ quan, trường học, khu dân cư nhằm tạo thuận lợi cho người dân. Đà Nẵng ưu tiên các nhóm yếu thế, khó tiếp cận dịch vụ y tế như người cao tuổi, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật, người tại các cơ sở bảo trợ, trợ giúp xã hội, trẻ em không đi học và người dân vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa hoặc địa bàn đi lại khó khăn.

Trong quá trình triển khai, các địa phương, đơn vị sẽ lồng ghép với các chương trình khám sức khỏe, sàng lọc đang thực hiện trên địa bàn như khám sức khỏe trẻ em, học sinh, sinh viên; sàng lọc bệnh không lây nhiễm, lao, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), sức khỏe tâm thần, tầm soát ung thư và các chương trình y tế khác nhằm tránh chồng chéo, tối ưu nguồn lực.

Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm y tế, quỹ phòng bệnh cùng các nguồn đóng góp hợp pháp khác.

XUÂN QUỲNH