Từ đêm 25 đến sáng 26-11, nhiệt độ miền Bắc giảm mạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ đêm 25 đến sáng 26-11, miền Bắc bước vào thời điểm rét nhất trong đợt không khí lạnh đang bao trùm toàn khu vực.

Sáng 25-11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc bộ. Tại Hà Nội, trời không mưa, nhiệt độ giảm, trời rét và hanh khô. Dự báo trong ngày và đêm 25-11, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ và lan dần đến Tây Bắc bộ, Trung Trung bộ.

Đợt không khí lạnh lần này có đặc điểm khô, khiến trời nắng hanh, độ ẩm không khí giảm mạnh. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến từ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Đặc biệt, từ đêm 25 đến sáng 26-11, nền nhiệt tại Hà Nội dự báo giảm 3-4 độ C so với ngày trước đó. Những ngày sau, nhiệt độ nhích lên nhẹ 1-2 độ C nhưng trời vẫn rét, vùng núi cần đề phòng nguy cơ xuất hiện sương muối.

Ảnh vệ tinh lúc 10 giờ ngày 25-11: Phía Bắc đón không khí lạnh khô, trời quang mây. Nguồn: Z.E

Trong khi đó, tại miền Trung, từ đêm 24 đến sáng 25-11, một số khu vực như TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to kèm dông. Lượng mưa ghi nhận tại trạm Bạch Mã (Huế) là 97,6mm; Khâm Đức (Đà Nẵng) 46,8mm.

Dự báo ngày và đêm 25-11, khu vực Huế, Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ trên 70mm.

Tại khu vực Tây Nguyên, sáng 25-11, lũ trên các sông Kôn (Gia Lai), Krông Ana và Srêpôk (Đắk Lắk) đang xuống nhưng vẫn ở mức cao. Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana sẽ xuống dưới báo động 2, sông Srêpôk tại trạm Bản Đôn duy trì ở mức báo động 3, trong khi lũ sông Kôn dao động quanh báo động 1. Nguy cơ ngập lụt vẫn còn tại một số vùng trũng thấp ở Đắk Lắk, Gia Lai. Ngoài ra, cần cảnh giác với hiện tượng sạt lở đất trên các sườn dốc tại khu vực Tây Nguyên.

PHÚC VĂN