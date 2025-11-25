Áp thấp nhiệt đới đang đi vào Biển Đông

Theo cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới đang tiến sát Biển Đông, có thể mạnh lên thành bão số 15.

Sáng 25-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới lúc 7 giờ ở tọa độ khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc - 123,1 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/giờ.

Mô hình dự báo quỹ đạo áp thấp nhiệt đới do Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đưa ra sáng 25-11

Từ ngày 25 đến 26-11, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25 km/giờ, đi vào Biển Đông (vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông) và có khả năng mạnh lên thành bão cấp 8, giật cấp 10. Từ ngày 26 đến sáng 27-11, bão tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/giờ và có khả năng mạnh lên cấp 9-10, giật cấp 12 trên khu vực giữa Biển Đông. Sau đó, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và còn khả năng mạnh thêm.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, từ chiều tối 25-11, vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m. Biển động rất mạnh.

Từ khoảng chiều 26 đến 28-11, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

PHÚC HẬU