Nước lũ ở Trung bộ đang xuống

Lũ trên các sông từ TP Huế đến tỉnh Khánh Hòa đang xuống, riêng lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang lên, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin vào sáng sớm 21-11.

Theo dữ liệu quan trắc của mạng lưới trạm khí tượng - thủy văn, đêm qua và sáng sớm 21-11, phía Đông của khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Một số trạm có lượng mưa lớn như Sông Hinh 4 (Đắk Lắk) 172mm, Đại Lãnh (Khánh Hòa) 104mm, Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 102mm…

Hiện mực nước trên sông Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai) tại trạm Tà Lài đang lên. Lúc 1 giờ ngày 21-11, mực nước tại trạm Tà Lài là 112,5m (ở mức báo động 2).

Các chiến sĩ Trạm 555 và 3512 (Vùng 3 Hải quân) đến hỗ trợ người dân tại tổ 8, khu vực 2, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai

Cơ quan khí tượng - thủy văn nhận định, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Ba tại trạm Củng Sơn sẽ xuống dưới mức báo động 2, tại trạm Phú Lâm xuống dưới mức báo động 3. Đồng thời, lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2. Riêng lũ trên sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Ba tại trạm Củng Sơn tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 1, tại trạm Phú Lâm ở trên mức báo động 2; lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2. Riêng lũ trên sông Krông Ana vẫn lên chậm và ở trên mức báo động 3.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng nhận định, trong 24 giờ tới, khu vực tỉnh Khánh Hòa, lũ trên sông Dinh - Ninh Hòa tiếp tục xuống và ở mức báo động 2-3, trên sông Cái Nha Trang và sông Cái Phan Rang ở mức báo động 1 đến trên báo động 1. Lũ trên các sông khác ở Đắk Lắk dao động ở mức báo động 1-2. Lũ trên các sông ở TP Huế, TP Đà Nẵng tiếp tục xuống và ở mức dưới đến báo động 1.

Ngày 20-11, khu vực phường Tây Nha Trang chìm trong nước

Mặc dù nước lũ đang xu thế xuống sau khi đạt đỉnh nhưng theo cơ quan khí tượng - thủy văn, ngập lụt diện rộng vẫn diễn ra tại khu vực từ Gia Lai đến Khánh Hòa. Từ TP Huế đến tỉnh Khánh Hòa có nguy cơ cao xảy ra sạt lở.

Đối với lưu vực sông Đồng Nai, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai sẽ tiếp tục lên và dao động trên báo động 2. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Đồng Nai tiếp tục dao động trên mức báo động 2 kèm theo nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và sạt lở bờ sông, suối trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc tỉnh Đồng Nai.

Mưa vẫn còn nhưng cường độ giảm Về tình hình mưa, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, ngày và đêm 21-11, phía Đông của khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa 40-80mm, cục bộ có nơi mưa trên 150mm. Ngày và đêm 22-11, khu vực này vẫn còn mưa nhưng lưu lượng phổ biến khoảng 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Ngày và đêm 23-11, phía Đông của khu vực từ Đà Nẵng đến tỉnh Gia Lai có mưa 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Từ ngày 24-11, mưa lớn ở Trung bộ có xu hướng giảm nhanh.

PHÚC VĂN