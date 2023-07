Tự kiểm tra, Công an TPHCM xử lý nhiều cán bộ, chiến sĩ sai phạm

UBND TPHCM vừa có báo cáo công tác phòng chống tham nhũng quý 2 và 6 tháng đầu năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm, các sở ban ngành, UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức và các cơ quan tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố phát hiện 9 vụ việc với 27 trường hợp liên quan đến tham nhũng. Trong đó, Công an TPHCM phát hiện, xử lý 2 vụ, 8 cán bộ, chiến sĩ sai phạm có dấu hiệu liên quan tham nhũng, tiêu cực thông qua công tác kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ tại các đơn vị trực thuộc.

Ngoài ra, qua thanh tra đột xuất, Công an TPHCM phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong công tác tài chính, quản lý sử dụng đất tại Công ty 990, đã kiến nghị và được Ban Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TPHCM chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM xử lý theo quy định.

Trong 6 tháng đầu năm, tại các sở ban ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện, doanh nghiệp thuộc thành phố cũng phát sinh 3 vụ việc, 12 người liên quan tham nhũng. Công an TPHCM đã và đang thụ lý điều tra 52 vụ, 253 bị can liên quan tham nhũng.