Từ phản ánh của Báo SGGP: Quảng Nam nghiên cứu đầu tư kè chống sạt lở ở trung tâm hành chính huyện Nam Trà My

Ngày 28-9, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, vừa ký văn bản về ý kiến chủ trương đầu tư kè chống sạt lở tại vị trí xung yếu ở khu trung tâm hành chính huyện Nam Trà My.

Sau khi xem xét đề nghị của Sở KH-ĐT, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở NN-PTNT phối hợp các sở, huyện Nam Trà My và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tổ chức khảo sát, đánh giá các nguy cơ sạt lở tại những vị trí xung yếu ở khu trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Đồng thời, tham mưu đề xuất phương án đầu tư kè chống sạt lở đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, an toàn, lâu dài; từ đó, báo cáo UBND tỉnh để trình cấp thẩm quyền xem xét đầu tư. Sở NN-PTNT tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh làm việc với các cơ quan Trung ương để đề nghị hỗ trợ từ nguồn phòng chống thiên tai Trung ương cho tỉnh Quảng Nam để thực hiện dự án.

Trước đó, Báo SGGP số ra ngày 24-8 đã có bài phản ánh về nguy cơ sạt lở ở trung tâm hành chính huyện Nam Trà My, cán bộ, người dân sống và làm việc tại trung tâm hành chính huyện Nam Trà My (nằm dưới chân đồi) luôn nơm nớp nỗi lo sạt lở mỗi mùa mưa đến.