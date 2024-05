Từ vụ lật ghe trên sông Ba: Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu bảo đảm an toàn tại công trình, dự án

Từ vụ lật ghe trên sông Ba làm 3 công nhân chết và mất tích, Tỉnh ủy Phú Yên đã có văn bản yêu cầu bảo đảm an toàn tại công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Ngày 16-5, bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên có văn bản gửi các đơn vị: Ban cán sự đảng UBND tỉnh, huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy: Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý dự án 7, Ban Quản lý dự án 85, yêu cầu tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động và quản lý công nhân, người lao động làm việc, thi công tại các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, có mặt tại hiện trường vụ lật ghe trên sông Ba, nắm bắt tình hình và có chỉ đạo đảm bảo an toàn tại công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Ảnh: PHƯƠNG ĐÔNG

Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư, các nhà thầu thực hiện nghiêm quy định về đảm bảo an toàn lao động, quản lý chặt chẽ người lao động và các phương tiện phục vụ thi công các công trình, dự án đang thi công trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tuyệt đối an toàn, hạn chế thấp nhất sự cố, tai nạn có thể xảy ra.

Các cơ quan chức năng cương quyết dừng thi công và có biện pháp đảm bảo khi phát hiện có nguy cơ mất an toàn. Đồng thời xử lý hoặc yêu cầu cơ quan chuyên môn có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm theo quy định.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng lực lượng chức năng nắm bắt thông tin tại hiện trường vụ lật ghe trên sông Ba. Ảnh: PHƯƠNG ĐÔNG

Đối với các các huyện, thị, thành ủy, Tỉnh ủy yêu cầu chỉ đạo ngành chức năng tăng cường công tác phối hợp kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình của các chủ đầu tư và các nhà thầu thi công. Bên cạnh đó phải tăng cường công tác quản lý công nhân, người lao động lưu trú, sinh hoạt, làm việc, di chuyển trên địa bàn.

Đảng ủy: Công an tỉnh, quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát và sẵn sàng tham gia ứng phó kịp thời công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống xảy ra.

Đối với Ban Quản lý dự án 7, Ban Quản lý dự án 85, các chủ đầu tư, nhà thầu thi công các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn lao động.

Các đơn vị phải tăng cường công tác quản lý dự án, quản lý công nhân và người lao động làm việc tại các dự án, công trình, đảm bảo an toàn lao động.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 15-5, 6 công nhân của đội thợ thi công đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Chí Thạnh - Vân Phong bị lật ghe ở sông Ba trong quá trình di chuyển từ huyện Phú Hòa sang huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên). 3 người may mắn sống sót, một người tử vong và 2 người bị mất tích.

PHƯƠNG ĐÔNG