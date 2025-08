Tuyển sinh đại học năm 2025: Tập trung lọc ảo, xét tuyển toàn quốc

Huy động nhân lực làm việc 24/24

PGS-TS Quách Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, thông tin, năm nay trường tuyển khoảng 7.300 chỉ tiêu, nhưng sơ bộ có 69.969 thí sinh đăng ký vào trường với bình quân 6 nguyện vọng (NV)/thí sinh. Như vậy, với số thí sinh tăng khoảng 30.000 so với năm 2024 và tổng số NV gần 420.000, công tác lọc ảo và xét tuyển sẽ căng thẳng hơn năm 2024.

Cán bộ kỹ thuật Trường ĐH Công thương TPHCM chạy thử phần mềm lọc ảo và xét tuyển

Trường đã huy động 5 cán bộ công nghệ thông tin (CNTT), 10 chuyên gia phụ trách công tác tuyển sinh để tập trung xử lý dữ liệu cho công tác lọc ảo và xét tuyển. Công tác xét tuyển năm nay có khá nhiều việc phải làm nên nhà trường huy động tối đa nhân lực và hạ tầng kỹ thuật nhằm đảm bảo cho công tác xét tuyển được thông suốt, đảm bảo công bằng cho thí sinh.

Theo ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông, Trường ĐH Công thương TPHCM, trường thống kê sơ bộ có khoảng 100.000 thí sinh đăng ký so với 8.300 chỉ tiêu cần tuyển trong năm 2025. Tỷ lệ chọi năm nay của trường rơi vào khoảng 1/12. Do thay đổi về quy chế xét tuyển và tất cả các phương thức đều tập trung xét tuyển một lần nên phần mềm xét tuyển chung rất phức tạp. Vì vậy, nhà trường đầu tư 3 máy tính mới với cấu hình cao để có thể đảm bảo công tác xét tuyển được chính xác. Đồng thời cử cán bộ tuyển sinh, cán bộ CNTT tham gia tập huấn do Bộ GD-ĐT tổ chức cũng như túc trực 24/24 để xử lý dữ liệu trong công tác lọc ảo, xét tuyển toàn quốc và xét tuyển nhóm phía Nam do ĐH Quốc gia TPHCM chủ trì.

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, chia sẻ, trường có khoảng 80.000 thí sinh đăng ký và có tổng cộng 160.000 NV. Nhà trường huy động cả cán bộ Phòng tuyển sinh, Phòng tài chính, Phòng CNTT tham gia công tác xét tuyển. Nhà trường đầu tư nâng cấp dàn máy tính để phục vụ cho công tác lọc ảo, xét tuyển. Cán bộ CNTT và cán bộ tuyển sinh túc trực làm việc 24/24 tại trường trong 5 ngày chạy lọc ảo và xét tuyển.

Xét tuyển trong 5 ngày

Ngay sau khi kết thúc nộp lệ phí xét tuyển, từ ngày 6-8 đến ngày 12-8, các đơn vị của Bộ GD-ĐT gồm Vụ Giáo dục Đại học, Cục Quản lý chất lượng, Cục Giáo dục Nghề nghiệp thường xuyên, Cục Khoa học CNTT sẽ rà soát, kiểm tra cơ sở dữ liệu của thí sinh đăng ký xét tuyển trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT, chuẩn bị cho công tác xét tuyển toàn quốc.

Từ ngày 13-8 đến 17 giờ ngày 15-8, các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc phối hợp với các đơn vị của Bộ GD-ĐT rà soát dữ liệu trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT trước khi tải dữ liệu, thông tin xét tuyển. Công tác lọc ảo chính thức bắt đầu từ 7 giờ ngày 16-8 đến 16 giờ 30 ngày 20-8, theo các mốc thời gian quy định, các trường tải dữ liệu, thông tin xét tuyển trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT để tổ chức xét tuyển NV của thí sinh đã đăng ký, xác định điểm trúng tuyển (điểm chuẩn). Lúc 17 giờ ngày 20-8, kết thúc công tác lọc ảo, xét tuyển và chuẩn bị công bố điểm chuẩn năm 2025.

Nhiều điểm mới trong Quy chế Tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2021/TT-BGDĐT ngày 31-12-2021 về Quy chế Tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; xét chuyển vào học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non. Theo đó, dự thảo có một số điểm mới và điều chỉnh về chương trình đào tạo bồi dưỡng dự bị đại học, cả về số môn học, thời lượng, nội dung đào tạo. Cụ thể, dự thảo bổ sung môn Tin học thành môn bắt buộc trong chương trình bồi dưỡng kiến thức văn hóa; tổ hợp môn học đa dạng hơn, cho phép học sinh lựa chọn có hoặc không có Tiếng Anh và Tin học; tăng thời lượng học cho các môn cốt lõi như Toán (8 tiết/tuần), Ngữ văn (7 tiết/tuần). Cùng với đó, dự thảo tăng cường nội dung thực hành, thí nghiệm và ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và chương trình được thiết kế linh hoạt với 70% nội dung bắt buộc, 30% do nhà trường chủ động xây dựng. Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung kèm theo chương trình bồi dưỡng kiến thức văn hóa của 11 môn học được giảng dạy tại trường dự bị đại học.

TS Dương Tôn Thái Dương, Phó trưởng Ban Đào tạo - ĐH Quốc gia TPHCM, phụ trách nhóm lọc ảo phía Nam, cho biết, ngay khi thí sinh kết thúc thời hạn xét tuyển, Bộ GD-ĐT đã tổ chức hội nghị toàn quốc để chuẩn bị cho công tác xét tuyển, lọc ảo. Hiện nay, nhóm lọc ảo đã có 88 trường tham gia và đã họp, thống nhất về thời gian, quy trình, nguyên tắc thực hiện. Bên cạnh đó, ĐH Bách khoa Hà Nội chủ trì nhóm lọc ảo phía Bắc. Xen kẽ với 6 lần lọc ảo, xét tuyển toàn quốc của Bộ GD-ĐT, các trường tham gia nhóm lọc ảo sẽ có 10 lần lọc ảo, xét tuyển nhóm.

Quy trình xét tuyển, lọc ảo ở hai nhóm trường phía Bắc và phía Nam gồm các bước: rà soát phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển, điều kiện sơ tuyển, điều kiện so sánh, chọn phương thức xét tuyển, chạy phần mềm thực hiện xét tuyển cho tất cả các phương thức… Sau quy trình lọc ảo, các trường sẽ tính toán thí sinh ảo trong nhóm và ngoài nhóm để điều chỉnh mức điểm chuẩn, đề xuất kết quả xét tuyển dự kiến và nhập vào hệ thống cho nhóm thực hiện lọc ảo lần 1. Sau khi lọc ảo lần 1, sẽ xuất kết quả và đưa lên Hệ thống lọc ảo của Bộ GD-ĐT. Qua mỗi lần lọc ảo của Bộ GD-ĐT, từng trường sẽ lấy kết quả phân tích, rà soát…, xuất kết quả xét tuyển dự kiến và nhập vào hệ thống để thực hiện lọc ảo các lần tiếp theo.

TS Nguyễn Quốc Anh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TPHCM, nhận định, so với năm 2024, kỹ thuật xét tuyển năm nay tiếp tục có những điều chỉnh quan trọng về thuật toán lọc ảo và phương thức xử lý nguyện vọng, nhằm nâng cao tính chính xác và công bằng trong phân bổ chỉ tiêu. Việc tối ưu hóa nguyện vọng giúp hạn chế tình trạng thí sinh ảo, đảm bảo mỗi chỉ tiêu tuyển sinh được trao đến đúng người học. Do đó, công tác lọc ảo đòi hỏi các trường phải bám sát hướng dẫn kỹ thuật, cập nhật dữ liệu đầy đủ và phối hợp chặt chẽ với hệ thống chung. Nhà trường cũng đã điều chỉnh quy trình vận hành nội bộ để thích ứng linh hoạt với các cập nhật mới trong năm nay.

Theo Bộ GD-ĐT, các cơ sở đào tạo, nhóm lọc ảo lưu ý bảo mật thông tin trong suốt quá trình xét tuyển, xử lý nguyện vọng. Các trường chuẩn bị cấu hình máy tính đủ mạnh để phục vụ công tác xét tuyển, xử lý nguyện vọng (đặc biệt các trường có số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển lớn). Các trường công bố điểm trúng tuyển phải kèm theo việc công bố thang điểm xét tuyển và công bố thông tin tiêu chí phụ (nếu có). Cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển, nhập học các đợt, phương thức xét tuyển, các hình thức đào tạo theo đúng cấu trúc dữ liệu, đúng quy định trong các danh mục về tuyển sinh (trường phổ thông, xã khó khăn, xã đặc biệt khó khăn) và đúng thời gian quy định... Các trường không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 22-8 và không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17 giờ ngày 30-8 (kể cả đối với các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài).

THANH HÙNG