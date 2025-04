Tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026: Đảm bảo nhu cầu về chỗ học cho học sinh

Ngày 11-4, Sở GD-ĐT TPHCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của 115 trường THPT công lập năm học 2025-2026. Mặc dù năm nay tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập giảm hơn 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước, song do số lượng học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS giảm hơn 28.000 em nên cuộc đua tìm suất học dự kiến sẽ bớt căng thẳng.

Học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025 tại TPHCM

Giảm áp lực tuyển sinh

Theo chỉ tiêu tuyển sinh do Sở GD-ĐT TPHCM công bố, năm học 2025-2026, toàn thành phố có 69 trường THPT giảm chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập, 25 trường giữ ổn định và 20 trường tăng chỉ tiêu tuyển sinh so với năm học trước. Trong đó, giảm chỉ tiêu nhiều nhất là Trường THPT Thanh Đa (quận Bình Thạnh) với 495 chỉ tiêu, giảm 315 chỉ tiêu so với năm học 2024-2025. Ngược lại, trường có chỉ tiêu tuyển sinh tăng nhiều nhất là Trường THPT Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) với 765 chỉ tiêu, tăng 135 chỉ tiêu so với năm học 2024-2025. Nhìn chung, các trường đều giảm mạnh chỉ tiêu so với năm học trước. Nhiều địa bàn dân cư có tổng chỉ tiêu tuyển sinh giảm mạnh như TP Thủ Đức giảm 1.615 chỉ tiêu, quận 6 giảm 570 chỉ tiêu, quận 7 giảm 470 chỉ tiêu…

Theo Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM Hồ Tấn Minh, dự kiến tổng số học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS năm học 2024-2025 là 88.210 em. Như vậy, so với năm học 2024-2025, số học sinh tham gia tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm nay giảm hơn 28.000 em. Do đó, dù tổng chỉ tiêu tuyển sinh của 115 trường THPT công lập giảm hơn 6.000 học sinh nhưng tỷ lệ học sinh trúng tuyển lớp 10 công lập sẽ tăng hơn 10% so với năm học trước, dự kiến đạt khoảng 80%. Toàn thành phố có một trường tuyển sinh lớp 10 theo phương thức xét tuyển là Trường THCS-THPT Thạnh An (huyện Cần Giờ), áp dụng đối với học sinh đã tốt nghiệp THCS tại trường này trong năm học 2024-2025. Tất cả trường THPT công lập còn lại đều tuyển sinh theo hình thức thi tuyển. Ngoài việc tham gia thi tuyển để có suất học tại các trường THPT công lập, học sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển vào lớp 10 tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn thành phố với hơn 17.000 chỉ tiêu tuyển sinh.

Căng thẳng cuộc đua tốp đầu

Trong bối cảnh chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập giảm mạnh, các trường THPT có điểm chuẩn tuyển sinh ở tốp đầu vẫn giữ ổn định chỉ tiêu tuyển sinh so với các năm trước. Trong đó, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (quận 6) dẫn đầu chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm nay với 1.060 chỉ tiêu, đứng thứ hai là Trường THPT Hùng Vương (quận 5) với 1.035 chỉ tiêu và Trường THPT Marie Curie (quận 3) đứng thứ ba với 1.000 chỉ tiêu tuyển sinh.

Ngoài ra, một số trường có chỉ tiêu tuyển sinh lớn (hơn 900 chỉ tiêu) gồm: Trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh), Trường THPT Tây Thạnh (quận Tân Phú), Trường THPT Trần Hưng Đạo (quận Gò Vấp), Trường THPT Phú Nhuận (quận Phú Nhuận), Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình)… Dù có số lượng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cao, song đây là những trường thu hút số lượng lớn học sinh đăng ký nguyện vọng. Do đó, nhiều giáo viên dạy lớp 9 dự báo, cuộc đua tuyển sinh giành suất học tại các trường THPT ở tốp đầu tiếp tục căng thẳng.

Đối với tuyển sinh lớp 10 chuyên, năm học 2025-2026, toàn thành phố chỉ có 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chuyên là Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (quận 5) và Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP Thủ Đức). Trong đó, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tuyển 13 lớp 10 với 455 chỉ tiêu tuyển sinh. Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tuyển 23 lớp 10 với 805 chỉ tiêu, tăng 35 chỉ tiêu so với năm học trước. Từ năm học này, TPHCM ngừng tuyển sinh lớp 10 chuyên tại 4 trường THPT không chuyên, dẫn đến tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 chuyên giảm so với các năm trước.

Năm học 2025-2026, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập diễn ra trong hai ngày 6 và 7-6-2025. Học sinh thực hiện ba bài thi tự luận gồm Toán, Ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút), Ngoại ngữ (thời gian làm bài 90 phút). Năm nay, cả 3 môn thi đều tính điểm hệ số 1. Học sinh tham gia tuyển sinh lớp 10 chuyên dự thi thêm môn chuyên, riêng chương trình tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695) tuyển sinh lớp 10 cả hai nhóm đối tượng học sinh đã học chương trình này ở cấp THCS và học sinh chưa học chương trình này ở cấp THCS.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của 115 trường THPT công lập là 70.070 học sinh. Trong đó, 110 trường THPT trực thuộc Sở GD-ĐT tuyển sinh 68.830 học sinh, 5 trường trực thuộc các trường đại học tuyển 1.240 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập. Sở GD-ĐT TPHCM đã có văn bản xin UBND TPHCM cho phép điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP Thủ Đức), Trường THPT Năng khiếu Thể dục thể thao Nguyễn Thị Định (quận 8) và một trường THPT thành lập mới tại quận Bình Tân.

THU TÂM