Tỷ lệ tử vong do Covid-19 vẫn cao hơn so với các bệnh truyền nhiễm khác

Theo TS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, dù số ca mắc mới Covid-19 hàng ngày vẫn ở mức cao nhưng tỷ lệ tử vong do Covid-19 đã giảm đi rất thấp so với trước đây vào giai đoạn bùng phát mạnh năm 2021. Mặc dù vậy, tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở mức 0,37%, vẫn cao hơn so với những bệnh truyền nhiễm khác (0,09%). Do vậy, để giảm tử vong cần tiếp tục cảnh giác, phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh, nâng cao năng lực hệ thống hồi sức, hạn chế lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

Trong khi đó, PGS-TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cũng cho biết, vaccine Covid-19 qua thời gian miễn dịch sẽ giảm dần, tương tự những người đã mắc Covid-19 theo thời gian miễn dịch cũng suy giảm. Do đó, những người thuộc nhóm nguy cơ cao cần chủ động đăng ký tiêm các mũi vaccine tăng cường để phòng bệnh. Thời gian tới, ngành y tế sẽ lồng ghép tiêm phòng vaccine Covid-19 vào chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia theo hướng không tổ chức tiêm liên tục thường xuyên mà mỗi trạm y tế sẽ có 3-4 buổi tiêm vaccine Covid-19/tháng.