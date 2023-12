UBND quận 12 thông báo (lần 2)

Thực hiện thông báo số 211/TB-BCĐBT ngày 24-7-2023 của Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư TPHCM về kết luận cuộc họp giải quyết một số vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án có bố trí vốn bồi thường năm 2023 trên địa bàn huyện Nhà Bè; dự án xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM; dự án cầu Phước Long, quận 7; dự án Mở rộng, nâng cấp đường Dương Quảng Hàm (đoạn từ quận Bình Thạnh đến Công viên Văn hóa), quận Gò Vấp, TPHCM, để đảm bảo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đúng đối tượng, UBND quận 12 thông báo công khai các trường hợp nhận chuyển nhượng nhà, đất bằng giấy tay sau ngày 01-01-2008.

Nếu sau 10 ngày kể từ ngày đăng thông báo, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không có tranh chấp, khiếu nại thì UBND quận 12 sẽ thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với những người đang sử dụng đất như sau:

1. Ông (bà) Nguyễn Minh Thiên Trường và Ngô Thị Thùy Trang: Đất nguồn gốc đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (GCN) số 5536 ngày 22-7-2003 cho bà Nguyễn Thị Hạnh đứng tên sử dụng, đến ngày 18-8-2009 bà Hạnh chuyển nhượng giấy tay cho ông Nguyễn Minh Thiên Hoàng một phần sử dụng, đến ngày 10-10-2013 ông Hoàng chuyển nhượng giấy tay cho ông Nguyễn Minh Thiên Trường sử dụng, phần diện tích ngoài ranh GCN đất nông nghiệp diện tích 13,2m2 hiện do tôi trực tiếp sử dụng ổn định từ 10-10-2013 đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 74, 76, đường (a), tờ 46 (theo tài liệu 2004-2005) (thuộc một phần thửa số 378, 379, 4020 tờ bản đồ số 15 theo tài liệu 02/CT-UB). Địa chỉ thu hồi đất: 188A Hà Huy Giáp, khu phố 3A, phường Thạnh Lộc, quận 12.

2. Ông Nguyễn Thành Công: Đất nguồn gốc được cấp GCN số 5536 ngày 22-7-2003 đứng tên bà Nguyễn Thị Hạnh sử dụng, đến ngày 20-9-2009 bà Hạnh chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Trắng một phần (theo Hợp đồng mua bán nhà - đất lập ngày 20-9-2009 giữa bà Nguyễn Thị Hạnh và ông Nguyễn Văn Trắng), đến năm 2010 ông Trắng chỉ định (cho miệng) cho con là ông Nguyễn Thành Công phần đất trên cùng với hai phần đất khác gồm: một phần đất ở có nguồn gốc được cấp GCN số 355 ngày 27-01-2003 đứng tên ông Nguyễn Văn Trắng và bà Huỳnh Thị Em sử dụng và một phần đất trồng cây lâu năm có nguồn gốc được cấp GCN số 01613 QSDĐ/Q12/2000 ngày 25-8-2000 do ông Nguyễn Văn Trắng đứng tên chủ sử dụng. Hiện do ông Nguyễn Thành Công sử dụng ổn định, không có ai tranh chấp, khiếu nại, Vị trí đất thuộc một phần thửa đất số 74, 76, tờ 46 (theo tài liệu 2004-2005) (thuộc một phần thửa số 378, 4020, tờ bản đồ số 15 theo tài liệu 02/CT-UB. Địa chỉ thu hồi đất: 188 Hà Huy Giáp, khu phố 3A, phường Thạnh Lộc, quận 12.

3. Ông Hồ Văn Xoài: Đất do ông Lê Văn Thanh sử dụng từ năm 1975. Năm 1980, ông Thanh chuyển nhượng đất cho bà Nguyễn Thị Cầm (kê khai nhà - đất năm 1999). Tháng 11-2012, bà Cầm chuyển nhượng đất cho ông Phan Văn Sơn (giấy tay lập ngày 01-11-2012). Tháng 12-2021, ông Sơn cải tạo bờ bao và có làm đường bê tông nội bộ và và có xây dựng các chòi tạm trên phần đường bê tông nội bộ này. Ngày 1-3-2023, ông Phan Văn Sơn lập giấy tay chuyển nhượng cho ông Hồ Văn Xoài sử dụng ổn định, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa đất số 126, rạch (c), tờ 69 (theo tài liệu 2004-2005) (thuộc một phần thửa số 166, 249, rạch (c) tờ bản đồ số 14 theo tài liệu 02/CT-UB. Địa chỉ thu hồi đất: 31/1 khu phố 1, phường Thạnh Xuân, quận 12.

4. Ông Lê Công Danh: Đất do ông Lê Công Sanh sử dụng phần đất không có người sử dụng từ năm 1998. Cùng năm 1998, ông Sanh xây dựng nhà (Bản đồ số có nhà, Hợp đồng mua bán điện ngày 30-5-2000). Năm 2011, ông Sanh cho con là Lê Công Danh (giấy tay lập ngày 10-01-2011) sử dụng ổn định, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa đất số 125, 127, 128, tờ bản đồ số 69 (theo tài liệu 2004-2005) (thuộc một phần thửa số 562, rạch tờ bản đồ số 14 theo tài liệu 02/CT-UB. Địa chỉ thu hồi đất: Nhà không số khu phố 1, phường Thạnh Xuân, quận 12.

5. Ông Lê Vũ Thanh Tùng: Đất do ông Nguyễn Văn Cái sử dụng từ năm 1975. Năm 1996, ông Cái xây dựng nhà. Tháng 3/1996, ông Cái chuyển nhượng nhà - đất cho ông Nguyễn Thế Bằng sử dụng (có tờ kê khai nhà - đất năm 1999). Tháng 12-2007, ông Bằng lập giấy tay chuyển nhượng nhà - đất lại cho ông Nguyễn Đức Tâm và bà Lê Thu Oanh sử dụng. Ngày 22-10-2009, ông Tâm và bà Oanh lập giấy tay chuyển nhượng nhà - đất lại cho ông Lê Vũ Thanh Tùng sử dụng ổn định, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa đất số 123, đường (a), tờ 69 (theo tài liệu 2004-2005) (thuộc một phần thửa số 253, tờ bản đồ số 14 theo tài liệu 02/CT-UB. Địa chỉ thu hồi đất: số 7, Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12.

6. Ông Nguyễn Anh Tuấn: Đất do ông Nguyễn Văn Kết sử dụng và đã được UBND quận 12 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 02390 QSDĐ/Q12/2001 ngày 31-12-2001. Năm 2012, ông Kết cho cháu ngoại là ông Nguyễn Anh Tuấn phần đất trên (cho miệng không chứng từ chứng minh), hiện trạng phần đất này do ông Tuấn sử dụng, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa đất số 108, 109,137 tờ bản đồ số 70 (theo tài liệu 2004-2005) (thuộc một phần thửa số 4036, tờ bản đồ số 14 theo tài liệu 02/CT-UB. Địa chỉ thu hồi đất: 32/1 khu phố 1, phường Thạnh Xuân, quận 12.

7. Bà Nguyễn Thị Kim Chi: Đất do ông Lê Công Sanh sử dụng phần đất không có người sử dụng từ năm 1998. Cùng năm 1998, ông Sanh xây dựng nhà. Năm 2011, ông Sanh cho con là Lê Công Danh (giấy tay lập ngày 10-01-2011). Tháng 7-2013, ông Danh lập giấy tay chuyển nhượng nhà-đất cho bà Nguyễn Thị Kim Chi (giấy tay lập ngày 07-7-2013) và bà Chi sử dụng ổn định, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa đất số 125,127,128, đường (a), tờ 69 (theo tài liệu 2004-2005) (thuộc một phần thửa số 254, tờ bản đồ số 14 theo tài liệu 02/CT-UB. Địa chỉ thu hồi đất: số 7/1, Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12.

8. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng: Đất do ông Nguyễn Văn Kết sử dụng và đã được UBND quận 12 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 02390 QSDĐ/Q12/2001 ngày 31-12-2001. Năm 2008, ông Kết cho con là bà Nguyễn Thị Thu Hồng phần đất trên (cho miệng không chứng từ chứng minh) sử dụng đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa đất số 108, 137 tờ bản đồ số 70 (theo tài liệu 2004-2005) (thuộc một phần thửa số 260, 4036, sông (b), tờ bản đồ số 14 theo tài liệu 02/CT-UB. Địa chỉ thu hồi đất: 32/1 khu phố 1, phường Thạnh Xuân, quận 12.

9. Ông Nguyễn Văn Bình: Đất do ông Nguyễn Văn Kết sử dụng và đã được UBND quận 12 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 02390 QSDĐ/Q12/2001 ngày 31-12-2001. Năm 2012, ông Kết cho con là ông Nguyễn Văn Bình (cho miệng không chứng từ chứng minh); phần đất này do ông Bình sử dụng đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa đất số 107, 108, đường (a), sông (b), tờ bản đồ số 70 (theo tài liệu 2004-2005) (thuộc một phần thửa số 259, 4036 tờ bản đồ số 14 theo tài liệu 02/CT-UB. Địa chỉ thu hồi đất: 32/1 khu phố 1, phường Thạnh Xuân, quận 12.

10. Ông Nguyễn Văn Dũng: Đất do ông Nguyễn Văn Kết sử dụng và đã được UBND quận 12 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 02390 QSDĐ/Q12/2001 ngày 31-12-2001, mục đích sử dụng đất: Ao. Năm 2012, ông Kết cho con là ông Nguyễn Văn Dũng phần đất trên (cho miệng không chứng từ chứng minh) sử dụng đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa đất số 108, 109, 137 đường (a), sông (b), (b2) tờ bản đồ số 70 (theo tài liệu 2004-2005) (thuộc một phần thửa số 259, 4036 tờ bản đồ số 14 theo tài liệu 02/CT-UB. Địa chỉ thu hồi đất: 32/1 khu phố 1, phường Thạnh Xuân, quận 12.

11. Ông Nguyễn Văn Thanh: Đất do ông Nguyễn Văn Kết sử dụng và được UBND quận 12 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 02390.QSDĐ/Q12/2001 ngày 31-12-2001. Năm 2012, ông Kết cho con là ông Nguyễn Văn Thanh (cho miệng không chứng từ chứng minh) sử dụng ổn định, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa đất số 107,108, đường (a),sông (b1), tờ 70 (theo tài liệu 2004-2005) (thuộc một phần thửa số 258, 259, 4036 tờ bản đồ số 14 theo tài liệu 02/CT-UB. Địa chỉ thu hồi đất: 328/1 khu phố 1, phường Thạnh Xuân, quận 12.

12. Ông (bà) Hà Phương Thảo: Đất đã được UBND Quận 12 cấp GCN QSDĐ số 02988 ngày 15-11-2004 đứng tên bà Lê Thị Long và ông Huỳnh Quang Sơn. Đến năm 2008, bà Lê Thị Long và ông Huỳnh Quang Sơn cho tặng bà Lê Thị Loan được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất xác nhận số 1549/TA ngày 03-12-2008. Đến năm 2009, bà Lê Thị Loan cho con là bà Hà Phương Thảo (bằng miệng). Đến năm 2014, bà Hà Phương Thảo có đăng ký kê khai QSDĐ, QSHNƠ & QSDĐƠ được UBND phường xác nhận ngày 28-7-2014 và sử dụng ổn định cho đến nay. Vị trí đất thuộc một phần thửa 74, 76, đường (a), tờ 46 (theo tài liệu 2004-2005) (thuộc một phần thửa số 4158 tờ bản đồ số 12 theo tài liệu 02/CT-UB). Địa chỉ thu hồi đất: Nhà không số, Khu phố 1, phường Thới An, quận 12, TPHCM.

13. Ông (bà) Phan Thị Ngọc Lý: Đất có nguồn gốc đã được cấp UBND quận 12 cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 3307 ngày 02-6-2003 đứng tên ông Phan Văn Tý và bà Ngô Thị Lài (bà Lài chết năm 1984). Năm 2017, ông Tý chết. Hiện, bà Phan Thị Ngọc Lý đang trực tiếp sử dụng phần nhà – đất này (bà Lý không cung cấp được chứng từ chứng minh), đến nay không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 131 (theo tài liệu 2004-2005) (thuộc một phần thửa 491-8, 493 tờ bản đồ số 09 theo tài liệu 02/CT-UB). Địa chỉ thu hồi đất: khu phố 2, phường An Phú Đông, quận 12, TPHCM.

14. Ông (bà) các hàng thừa kế của ông Trần Văn Lành: Đất có nguồn gốc đất đã được UBND quận 12 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 03052.QSDĐ/Q12/2001 ngày 18-5-2001 đứng tên ông Trần Văn Lành. Năm 2023, ông Lành chết, các đồng thừa kế tiếp tục sử dụng. Phần diện tích 119,5m² sông (b1), (b2) chủ sử dụng lấn chiếm sử dụng sau ngày 01-07-2004. Đến nay, không có ai tranh chấp, khiếu nại. Vị trí đất thuộc một phần thửa 40, 41, sông (b1), (b2) (theo tài liệu 2004-2005) (thuộc một phần thửa số 278, 279 tờ bản đồ số 08 theo tài liệu 02/CT-UB). Địa chỉ thu hồi đất: 662/5C, khu phố 2, phường An Phú Đông, quận 12, TPHCM.

