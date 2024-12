UBND TPHCM đề xuất tăng 20% giá dịch vụ khám bệnh

Ảnh minh họa

UBND TPHCM vừa có tờ trình gửi HĐND TPHCM về quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách Nhà nước thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ BHYT thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc TPHCM quản lý.

Theo đó, UBND TPHCM đề xuất điều chỉnh tăng 20% giá dịch vụ khám bệnh, từ 18-20% giá dịch vụ ngày giường bệnh và từ 6-8% giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm. Bên cạnh đó, giá dịch vụ hội chẩn, khám sức khỏe không tăng. Đối tượng áp dụng là các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc TPHCM quản lý, trừ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên.

Theo đánh giá tác động của UBND TPHCM, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, nhóm chính sách xã hội được BHYT thanh toán 100% nên không bị tác động.

Nhóm có thẻ BHYT phải đồng chi trả ở mức 20% hoặc 5% thì phần đồng chi trả tăng thêm không nhiều, nhóm này đủ khả năng chi trả vì thu nhập của họ cũng được tăng theo tiền lương cơ sở. Đối với nhóm chưa có thẻ BHYT, mặc dù có chịu ảnh hưởng nhưng thu nhập của các đối tượng này cũng được tăng theo tiền lương cơ sở.

UBND Thành phố đánh giá, việc điều chỉnh khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh nhằm cập nhật khung giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với thực tế, qua đó đảm bảo tính đúng, tính đủ trong chi phí thực hiện dịch vụ. Việc điều chỉnh cũng nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, góp phần thực hiện lộ trình tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

THÀNH CHUNG - NGÔ BÌNH - THU HƯỜNG