Ứng phó đợt mưa lớn trên diện rộng

Sáng sớm 21-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, trong 24 giờ qua, nhiều khu vực tại Trung bộ và Nam bộ đã ghi nhận lượng mưa lớn. Từ 19 giờ ngày 20-10 đến 3 giờ ngày 21-10, một số nơi đã có lượng mưa vượt ngưỡng 90mm, như: Đô Lương (Nghệ An) 111,4mm, Cẩm Sơn (Hà Tĩnh) 110,4mm, Quảng Trạch (Quảng Bình) 96,8mm, Long Bình (Bình Phước) 106,6mm và Cần Giờ (TPHCM) 103mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo từ hôm nay, 21-10, đến đêm 22-10, trọng tâm mưa to là khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định. Khu vực này sẽ có mưa vừa, mưa to kèm theo dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 40-100mm, có nơi vượt mức 180mm; cần lưu ý đến nguy cơ mưa cục bộ với cường suất lớn, vượt ngưỡng 100mm chỉ trong 6 giờ.

Lượng mây lớn tập trung ở khu vực Trung bộ. Ảnh chụp vệ tinh lúc 5 giờ 30 ngày 21-10

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, khu vực Đông Bắc bộ cũng sẽ có mưa rào và dông rải rác trong ngày 21-10, với lượng mưa dao động 10-30mm, một số nơi có thể mưa to hơn 50mm. Tại Tây Nguyên, dự báo chiều và tối cùng ngày xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, thậm chí có nơi trên 70mm.

Nam bộ cũng sẽ có thêm các trận mưa lớn trong ngày 21-10, với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi vượt mức 80mm. Trong cơn dông, có khả năng xảy ra hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho người dân.

Từ ngày 23-10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định sẽ tiếp tục đón nhận mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi vượt mức 70mm. Người dân tại các khu vực này cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở vùng trũng.

Trên biển, thời tiết cũng đang diễn biến xấu. Chiều 20-10, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký công văn đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang thông báo kịp thời cho thuyền trưởng và chủ các tàu thuyền để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

PHÚC VĂN