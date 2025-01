Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật và đề nghị kỷ luật cán bộ, đơn vị ở nhiều địa phương, bộ ngành

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận.

Từ ngày 6 đến ngày 8-1, tại Hà Nội, UBKT Trung ương đã họp kỳ thứ 53, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Trung ương.

Tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Quang cảnh kỳ họp 53 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

1. Xem xét Báo cáo kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, UBKT Trung ương nhận thấy: đồng chí Dương Văn An trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Dương Văn An.

2. Xem xét Báo cáo kết quả đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm tại Đảng bộ các địa phương, đơn vị: Khánh Hòa, Bắc Giang, Lạng Sơn, Bình Dương và Bộ Ngoại giao, UBKT Trung ương nhận thấy:

- Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải thi hành kỷ luật.

- Các đồng chí: Lê Ô Pích, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN-PTNT, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; Lý Vinh Quang, nguyên Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải thi hành kỷ luật.

- Các đồng chí: Nguyễn Hoàng Thao, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương; Võ Thành Đức, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và ngành công an, đến mức phải thi hành kỷ luật.

- Đồng chí Nguyễn Như Hiếu, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và ngành ngoại giao, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo các đồng chí: Nguyễn Hoàng Thao, Võ Thành Đức, Nguyễn Như Hiếu; Khiển trách đồng chí Nguyễn Tấn Tuân. UBKT Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật các đồng chí Lê Ô Pích, Lý Vinh Quang.

3. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, UBKT Trung ương nhận thấy: Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự các thành phố Hà Nội, Hải Phòng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Cục Thi hành án dân sự các thành phố Hà Nội, Hải Phòng và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thi hành án dân sự; trong phối hợp đề nghị xét miễn, giảm chấp hành hình phạt tù và đặc xá cho người có nghĩa vụ thi hành án dân sự; trong quản lý tài chính, kế toán; trong công tác cán bộ; một số chấp hành viên bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự.

UBKT Trung ương cho rằng, những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của các tổ chức Đảng và ngành thi hành án dân sự, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về:

- Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các đồng chí: Lê Quang Tiến, nguyên Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng; Lê Xuân Hồng, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp, nguyên Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng; Chu Quang Tiến, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng; Trần Quốc Thái, Đảng ủy viên, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

- Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 và các đồng chí: Trần Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng; Phạm Tiến Binh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Cục trưởng; Lương Văn Lịch, nguyên Đảng ủy viên, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng và một số tổ chức Đảng, đảng viên khác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật: Cảnh cáo đồng chí Lê Quang Tiến. Khiển trách: Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025; Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 và các đồng chí: Lê Xuân Hồng, Chu Quang Tiến, Trần Quốc Thái, Trần Hồng Quang, Phạm Tiến Binh, Lương Văn Lịch.

UBKT Trung ương yêu cầu Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự các thành phố Hà Nội, Hải Phòng lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra.

4. Xem xét kết quả giám sát Đảng đoàn và giải quyết tố cáo đồng chí Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, UBKT Trung ương yêu cầu Đảng đoàn và đồng chí Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam kiểm điểm nghiêm túc, khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm trong xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản; thực hiện các dự án đầu tư và kê khai tài sản, thu nhập.

5. Xem xét báo cáo giám sát việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát của một số tổ chức Đảng, đảng viên tại Đảng bộ các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nam, Thừa Thiên Huế, Long An, Ban Cán sự đảng Bộ LĐTB-XH, UBKT Trung ương đánh giá cao việc triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận kiểm tra, giám sát và kết quả khắc phục các vi phạm, khuyết điểm; yêu cầu các tổ chức Đảng, đảng viên tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các kết luận của UBKT Trung ương.

TRẦN BÌNH