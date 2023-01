Vaccine Covid-19 vẫn hiệu quả với biến thể phụ của Omicron

Bà Angela Pratt, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, vừa thông tin về đánh giá đối với biến thể phụ XBB của Omicron và các khuyến cáo tăng cường phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam.

Đại diện WHO tại Việt Nam nêu rõ, đã xuất hiện một số biến thể phụ, bao gồm XBB là biến thể tái tổ hợp được kết hợp từ 2 biến thể phụ khác của Omicron. Mặc dù các nghiên cứu đang được tiến hành để hiểu rõ hơn về khả năng tránh miễn dịch của biến thể XBB, tức khả năng vượt qua “lá chắn” bảo vệ của các loại vaccine Covid-19 hiện có, nhưng đến nay không có bằng chứng về sự thay đổi mức độ nghiêm trọng của bệnh do biến thể XBB gây ra. Các biện pháp chẩn đoán và bảo vệ hiện tại vẫn có hiệu lực, bao gồm cả các vaccine Covid-19 được WHO phê chuẩn.

Hiện tại, WHO vẫn khuyến nghị áp dụng các biện pháp phòng ngừa với biến thể XBB tương tự các biện pháp đã thực hiện đối với các biến thể phụ khác của Omicron và Covid-19 nói chung.