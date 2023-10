Vận động 100% hộ dân, cơ sở kinh doanh bóc xóa quảng cáo, tờ rơi sai quy định

Ngày 15-10, Công an phường 8 (quận Tân Bình) phối hợp Đoàn phường và Đoàn Công an quận ra quân vận động các hộ kinh doanh mặt đường tự nguyện bảo quản trụ điện, trụ đèn trước cửa nhà; trao tặng vật dụng để người dân tự động bóc xóa khi phát hiện quảng cáo sai quy định.

Trong nhiều tháng qua, Công an phường 8 và Công an quận Tân Bình đã ra quân hàng trăm lượt kiên trì, bền bỉ ra sức chống “quảng cáo bẩn” để bảo đảm an ninh trật tự và chỉnh trang mỹ quan đô thị ở địa bàn nói riêng và TPHCM nói chung.