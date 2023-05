Vào mùa học hè: Tìm hiểu kỹ trước khi đăng ký

Linh hoạt thời gian gửi trẻ

Trong vai phụ huynh tìm chỗ gửi con trong dịp hè, PV Báo SGGP được nhân viên tư vấn của một trung tâm vẽ sáng tạo trên đường Huỳnh Tịnh Của (quận 3, TPHCM) tư vấn, chương trình hè năm nay được thiết kế theo hình thức bán trú. Phụ huynh có thể đăng ký học 3 tuần, 6 tuần hoặc 9 tuần, tương ứng với các mức học phí được chia nhỏ, có thể đóng nhiều lần nhằm giảm gánh nặng chi phí cho phụ huynh. Nếu phụ huynh có nhu cầu gửi con sau 17 giờ, trung tâm sẽ phụ thu thêm 60.000 đồng/giờ/học sinh.

Tương tự, tại Trường ngoại khóa Tomato (cơ sở ở TP Thủ Đức, quận 7 và Phú Nhuận), khóa hè dù được triển khai khá sớm từ ngày 29-5 nhưng phụ huynh không bắt buộc đăng ký trọn khóa 12 tuần mà có thể đăng ký số lượng tuần học linh hoạt, đóng học phí theo tuần. Năm nay, học phí theo tuần được thông báo là 3.600.000 đồng/học sinh, chưa tính tiền ăn 60.000 đồng/ngày. Vào các tuần thứ 4, 8 và 12, học sinh được đi tham quan dã ngoại tại các nông trại, khu vui chơi ở khu vực ngoại thành TPHCM. Đây được xem là một trong những hình thức kết hợp ôn tập kiến thức, rèn luyện kỹ năng sống và vui chơi dã ngoại, đáp ứng nhu cầu “vừa học vừa chơi” của học sinh. Ngoài ra, một số trung tâm còn triển khai học phí theo buổi học, trung bình từ 200.000-300.000 đồng/buổi học.

Năm nay, thị trường khóa hè trở nên sôi động với sự tham gia của nhiều trường mầm non, tiểu học tư thục, trường có yếu tố nước ngoài, với học phí tăng từ 3%-5% so với năm 2022. Đại diện Trường phổ thông liên cấp Vinshool (2 cơ sở ở quận 1 và Bình Thạnh) lý giải, học phí khóa hè cao hơn trong năm học do trường hợp tác với các đơn vị bên ngoài dạy kỹ năng sống. Trong đó, thời khóa biểu hè được thiết kế theo hướng tăng cường hoạt động trải nghiệm, thực hành các môn năng khiếu, thể thao hoặc nghệ thuật nên chi phí tăng so với trong năm học. Đáng chú ý, nhiều trường thiết kế 2 chương trình riêng biệt là học một buổi và học cả ngày (bán trú) để thêm lựa chọn cho phụ huynh. Riêng ở các trung tâm tiếng Anh, phụ huynh có thể lựa chọn hình thức gửi con tiết kiệm chi phí là đăng ký học 2 buổi/ngày nhưng không ăn bán trú. Thay vào đó, học sinh tự mang theo cơm hộp, nhân viên bảo mẫu hỗ trợ hâm nóng cho các em ăn vào buổi trưa.

Lựa chọn chương trình phù hợp

Theo chị Vân Anh, phụ huynh có con đang học lớp 5, Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (quận Gò Vấp, TPHCM), năm ngoái, khi đăng ký khóa hè cho con tại một trung tâm tiếng Anh trên đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp), chị vô cùng hối hận do quá tin tưởng vào lời tư vấn của phía trung tâm. Nhân viên tư vấn cho biết, lớp học giới hạn sĩ số từ 10-15 học sinh/lớp, buổi trưa các con được xem chương trình thiếu nhi hoặc nghe kể chuyện trước khi ngủ. Song trên thực tế, mặc dù sĩ số không quá 15 học sinh/lớp nhưng do ghép nhiều độ tuổi khác nhau nên giáo viên rất vất vả khi triển khai các hoạt động, vì khả năng tiếp thu của các con quá chênh lệch. Ngoài ra, hoạt động kể chuyện đầu giờ ngủ trưa thực chất là bật ti vi cho các con xem phim hoạt hình, gây nhàm chán đối với học sinh lớp 4, 5. Nguyên nhân là do đơn vị tổ chức khóa học chỉ đóng vai trò trung gian, ký hợp đồng với nhiều đối tác khác nhau để triển khai các môn học, đặc biệt là các môn năng khiếu, nghệ thuật, nên thường xuyên xảy ra tình trạng giáo viên đến lớp muộn, nội dung học bất ngờ thay đổi mà không thông báo trước cho phụ huynh và học sinh.

Sau nhiều năm tìm khóa hè cho con, kinh nghiệm được chị Thu Trang, giáo viên một trường mầm non công lập ở quận 12 (TPHCM), đồng thời là mẹ của hai đứa trẻ 11 tuổi và 5 tuổi, đúc kết rằng, phụ huynh không nên đặt mục tiêu quá tham vọng là con vừa được ôn tập kiến thức, vừa được trang bị kỹ năng sống, đồng thời tiến bộ rõ rệt về năng khiếu chỉ sau 2 tháng học hè. Đặc biệt, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang “lên ngôi” hiện nay, nhiều trại hè thiết kế chương trình học với các môn học có tên gọi khá lạ như “Làm bạn cùng Al”, “Công dân số”… Trước những lời chào mời hấp dẫn của các trung tâm, phụ huynh cần thận trọng tìm hiểu kỹ chương trình học, đánh giá mức độ phù hợp giữa môn học với sở thích và khả năng thực tế của con. Ngoài ra, để tránh “tiền mất tật mang”, phụ huynh cần tìm hiểu kỹ cơ sở vật chất, trình độ giáo viên, chất lượng bữa ăn bán trú để đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho các con.