Vi phạm quyền tác giả, có thể bị phạt đến 500 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 341/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan, trong đó quy định rõ những hành vi bị xử phạt hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

Theo đó, tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan bị áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền. Tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, như tước quyền sử dụng thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan hoặc giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan từ 1 tháng đến 3 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành.

Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan đối với cá nhân là 250 triệu đồng. Mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức là 500 triệu đồng. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Hộ kinh doanh, hộ gia đình, cộng đồng dân cư vi phạm hành chính bị áp dụng mức phạt tiền như đối với cá nhân vi phạm hành chính. Nghị định quy định chi tiết việc xử phạt đối với 35 hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, trong đó hành vi xâm phạm quyền nhập khẩu để phân phối đến công chúng bản gốc hoặc bản sao tác phẩm bị xử phạt từ 200-250 triệu đồng; hành vi xâm phạm quyền sao chép cuộc biểu diễn bị phạt từ 5-100 triệu đồng.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15-2-2026.

PHAN THẢO