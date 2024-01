Việt Nam - Bulgaria tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov tại Nhà Quốc hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Bulgaria sau gần 12 năm. Chủ tịch Quốc hội Rossen Dimitrov Jeliazkov cũng là người đứng đầu cơ quan lập pháp nước ngoài đầu tiên thăm chính thức Việt Nam trong những ngày đầu tiên của năm mới 2024. Chuyến thăm diễn ra chỉ sau hơn 3 tháng kể từ chuyến thăm chính thức Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (tháng 9-2023).

Sau lễ đón, hai Chủ tịch Quốc hội đã có cuộc hội đàm và chứng kiến lễ ký một số văn kiện hợp tác giữa hai bên.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Việt Nam đang tích cực chuẩn bị đón Tổng thống Bulgaria thăm Việt Nam trong năm nay; cho rằng những chuyến thăm như vậy thể hiện quyết tâm và hành động của lãnh đạo cấp cao hai bên làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống có bề dày lịch sử gần 75 năm.

Quang cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch Quốc hội Bulgaria cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và phía Việt Nam đã dành cho đoàn; nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này sau cuộc hội đàm rất thành công giữa hai bên nhân chuyến thăm chính thức Bulgaria tháng 9-2023 của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; bày tỏ tin tưởng kết quả của chuyến thăm sẽ góp phần khẳng định lại và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc hội đàm. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hai nhà lãnh đạo đều đánh giá cao việc kim ngạch thương mại song phương vẫn đạt hơn 200 triệu USD trong bối cảnh thị trường toàn cầu suy giảm. Tuy nhiên, đây vẫn là mức còn thấp so với tiềm năng. Hai bên thống nhất cần sớm tổ chức phiên họp Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học trong năm 2024.

Chia sẻ về những nỗ lực của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Bulgaria thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) gỡ bỏ “thẻ vàng” (IUU) đối với thủy sản Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Bulgaria mong hai bên tăng cường hợp tác về thương mại, đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng, thế mạnh, các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như nông nghiệp công nghệ cao, dược phẩm, công nghệ thông tin, du lịch...

Hai bên cùng cho rằng, hợp tác quốc phòng - an ninh giữa hai nước trong thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực và cần tiếp tục thúc đẩy phát triển hợp tác trong lĩnh vực này trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng năm 2013; tăng cường hợp tác khoa học quân sự, quân y, công nghiệp quốc phòng, tác chiến mạng, chống khủng bố; Bulgaria cử sĩ quan sang học tiếng Việt, hợp tác nghiên cứu chính sách quốc phòng, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn và tăng cường giới thiệu sản phẩm quốc phòng của hai nước với nhau.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho biết, năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2024), Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế với quy mô lớn nhất từ trước tới nay; mong Bulgaria quan tâm và đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.

Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov phát biểu tại cuộc hội đàm. Ảnh: VIẾT CHUNG

Khẳng định hoàn toàn nhất trí với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về phương hướng hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Bulgaria mong muốn hai bên tăng cường hợp tác về kỹ thuật quốc phòng, sửa chữa và xuất khẩu vũ khí, trang thiết bị quân sự. Bulgaria rất phát triển về công nghệ quốc phòng, công nghiệp lưỡng dụng và sản xuất nhiều sản phẩm công nghiệp quốc phòng mà Việt Nam quan tâm. Trong lĩnh vực an ninh, Bộ Công an hai nước cũng hợp tác rất chặt chẽ chống tin tặc, tội phạm công nghệ cao.

Hai Chủ tịch cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thể thao, du lịch, hợp tác địa phương và hợp tác lao động. Hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các diễn đàn đa phương, ủng hộ nhau ứng cử vào các tổ chức của Liên hợp quốc.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria và hai đoàn tham gia hội đàm cùng chứng kiến thành phố Kazanlak, tỉnh Kazanlak và thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu ký kết thỏa thuận hợp tác.

ANH PHƯƠNG