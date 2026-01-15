Việt Nam cam kết tiếp tục là thành viên có trách nhiệm trong hợp tác số với ASEAN

Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi để các nước ASEAN và đối tác trao đổi cởi mở, tăng cường phối hợp và cùng xây dựng một Cộng đồng ASEAN số an toàn, bao trùm và phát triển bền vững.

Ngày 15-1, tại Hà Nội đã khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6. Hội nghị do Việt Nam đăng cai tổ chức, quy tụ các bộ trưởng phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và chuyển đổi số của các nước thành viên ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN... Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự lễ khai mạc ADGMIN lần thứ 6. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh ý nghĩa của chủ đề hội nghị năm nay “ASEAN thích ứng: Từ kết nối hạ tầng đến kết nối trí tuệ”, phản ánh bước chuyển quan trọng trong tư duy hợp tác số của ASEAN; từ mở rộng kết nối kỹ thuật sang khai thác trí tuệ, dữ liệu và giá trị gia tăng được tạo ra từ các kết nối đó, nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và năng lực quản trị của các chính phủ.

Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, kế hoạch Chiến lược Cộng đồng Kinh tế ASEAN giai đoạn 2026-2030 được lãnh đạo ASEAN thông qua vào ngày 26-5-2025 tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 tổ chức tại Malaysia đã đánh dấu một bước chuyển quan trọng từ mô hình hội nhập kinh tế truyền thống sang một cách tiếp cận mang tính thích ứng và định hướng tương lai.

Theo đó, mô hình tăng trưởng dịch chuyển từ ưu tiên tăng trưởng sang mô hình tăng trưởng bền vững và bao trùm hơn, trong đó các vấn đề về biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững được đặt ở vị trí chiến lược. Việt Nam sẵn sàng cùng ASEAN hiện thực hóa các định hướng này thông qua hợp tác cụ thể, chia sẻ kinh nghiệm và đồng triển khai các sáng kiến chung, đặc biệt trong các lĩnh vực dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và thử nghiệm chính sách; góp phần hiện thực hóa một tầm nhìn kinh tế ASEAN số hóa toàn diện, bao trùm, bền vững.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN khẳng định cam kết của ASEAN trong việc thúc đẩy hợp tác số toàn diện, thu hẹp khoảng cách số giữa các quốc gia thành viên, đồng thời xây dựng một không gian số an toàn, tin cậy và bao trùm. Tổng Thư ký ASEAN nhấn mạnh vai trò của cơ chế ADGMIN trong việc cụ thể hóa các định hướng chiến lược của ASEAN về chuyển đổi số thông qua các chương trình, sáng kiến và hợp tác thực chất.

Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Ông Amandeep Singh Gill, Phó Tổng Thư ký, đặc phái viên về công nghệ của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, khách mời của chủ nhà Việt Nam đã chia sẻ về những xu hướng toàn cầu trong chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo; đồng thời đưa ra một số khuyến nghị cho ASEAN trong việc tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận cân bằng, lấy con người làm trung tâm, bảo đảm công nghệ số đóng góp thiết thực cho phát triển bền vững.

Ông Amandeep Singh Gill phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trong bài phát biểu chào mừng, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực tự cường và khả năng thích ứng của các quốc gia. Trên cương vị nước chủ nhà, Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi để các nước ASEAN và đối tác trao đổi cởi mở, tăng cường phối hợp và cùng xây dựng một Cộng đồng ASEAN số an toàn, bao trùm và phát triển bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, ASEAN đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành một trong những khu vực phát triển năng động nhất thế giới, tâm điểm của tăng trưởng, là nền kinh tế lớn thứ năm thế giới với tổng quy mô GDP khoảng hơn 3.700 tỷ USD, là thị trường nhiều tiềm năng với tổng dân số khoảng gần 700 triệu dân, trong đó 60% là người trẻ yêu thích công nghệ và sẵn sàng đổi mới sáng tạo...

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại biểu tại lễ khai mạc hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, kể từ khi gia nhập, Việt Nam luôn xác định ASEAN là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại của mình. Trong kỷ nguyên số, sự phát triển bền vững của Việt Nam càng gắn kết mật thiết với sự ổn định, hòa bình, hợp tác phát triển và thịnh vượng của cộng đồng ASEAN. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, Việt Nam cam kết tiếp tục là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong hợp tác số với ASEAN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VIẾT CHUNG

“Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ các nước còn khó khăn để thu hẹp khoảng cách số và cùng phát triển. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, với tinh thần đoàn kết thống nhất trong ASEAN, Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hợp tác toàn diện với các nước trên cơ sở minh bạch, tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, cùng kiến tạo một cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và thịnh vượng...”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Hội nghị ADGMIN lần thứ 6 tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm như chuyển đổi số, kinh tế số, kết nối hạ tầng và nền tảng số, quản trị dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an toàn - an ninh mạng, cũng như tăng cường hợp tác với các đối tác đối thoại và tổ chức quốc tế. Trong khuôn khổ ADGMIN lần thứ 6, Việt Nam tổ chức chuỗi các hội nghị và hoạt động liên quan về hợp tác số của ASEAN từ ngày 12 đến ngày 16-1 tại Hà Nội.

