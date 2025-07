Việt Nam khẳng định vị thế tại sân chơi kiến trúc - khách sạn châu Á

Hang Ngọc Rồng (Quảng Ninh)

Địa điểm tổ chức là Hang Ngọc Rồng (Quảng Ninh) một trong những kỳ quan thiên nhiên ấn tượng của Việt Nam.

Nằm sâu trong lòng núi đá vôi với niên đại hơn 150 triệu năm, hang Ngọc Rồng không chỉ là điểm đến mới trên bản đồ văn hóa - du lịch, mà còn được lựa chọn như biểu tượng của một châu Á đang không ngừng tái định nghĩa bản thân qua kiến trúc và trải nghiệm. AAO đánh giá, việc đưa sự kiện vinh danh tầm cỡ này về Việt Nam là dấu mốc quan trọng, thể hiện bản sắc, sáng tạo và tinh thần đổi mới của ngành kiến trúc và dịch vụ Việt Nam.

Ông Tan Quee Peng, Tổng Giám đốc RSP Việt Nam, Trưởng Ban Giám khảo AADA 2025, nhấn mạnh, kiến trúc và dịch vụ là hai trụ cột định hình ký ức và trải nghiệm văn hóa châu Á. Việc lựa chọn Hang Ngọc Rồng làm điểm đến mùa giải tiếp theo là “lời tuyên ngôn đầy cảm hứng về bản sắc và sức mạnh đổi mới của Việt Nam trong bối cảnh khu vực đang tái định hình”.

Mùa giải 2025 của AADA & AHA vừa diễn ra tại khách sạn The Shilla Seoul (Hàn Quốc)

Mùa giải 2025 của AADA & AHA vừa diễn ra tại khách sạn The Shilla Seoul (Hàn Quốc), quy tụ hơn 200 kiến trúc sư, nhà thiết kế, đại diện khách sạn - nhà hàng và chuyên gia từ 10 quốc gia châu Á. Với chủ đề “Vibrant Asia” - châu Á rực rỡ, sự kiện vinh danh 63 công trình kiến trúc và 38 cá nhân, đơn vị trong ngành khách sạn - du lịch.

Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật, với các công trình được vinh danh như The RIVUS và The CENTRIC (Masterise Group), tổ hợp Dhawa Hanoi & The Lakeside Complex (Pacific Thăng Long), bộ sưu tập nội thất Đòng Đòng (Landco Corporation), The Luxury House (Cát Mộc Group)...

Ở hạng mục AHA, Việt Nam tiếp tục ghi dấu với Selectum Noa Resort (Khu nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á 2025), Ambassador Cruise (Du thuyền ăn tối xuất sắc nhất châu Á), và điểm đến văn hóa mới nổi bật hang Ngọc Rồng.

MAI AN