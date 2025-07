Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc

Đoàn công tác kiểm tra hệ thống giám sát tàu cá tại trạm kiểm soát biên phòng Lộc An, đồn Biên phòng Phước Hải (xã Phước Hải). Ảnh: VĂN DANH

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn do Đồn Biên phòng Bình Châu, Đồn Biên phòng Phước Thuận và Đồn Biên phòng Phước Hải phụ trách tiếp tục được giữ vững. Các đơn vị đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như: tổ chức hàng nghìn lượt tuần tra vũ trang trên bộ, trên biển; phát hiện, xử lý hàng chục vụ vi phạm pháp luật, trong đó có nhiều vụ tàng trữ trái phép chất ma túy; đồng thời duy trì các chương trình an sinh xã hội như “Nâng bước em đến trường”, tặng quà cho học sinh, hộ nghèo.

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Bình Châu (xã Bình Châu). Ảnh: VĂN DANH

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Trần Thanh Đức biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm và những kết quả mà các đơn vị đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: “Đợt kiểm tra này nhằm đánh giá kết quả, những khó khăn, thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng của các đơn vị trực thuộc sau sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp. Từ đó làm cơ sở để chủ động tham mưu cho Thành uỷ, UBND TPHCM và Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh TPHCM; Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng những chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng trong thời gian tới, góp phần hoàn thành tốt các mặt công tác biên phòng và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đoàn công tác kiểm tra thực địa tại đồn Biên phòng Phước Thuận (xã Hồ Tràm). Ảnh: VĂN DANH

Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TPHCM lưu ý, địa bàn khu vực biên giới biển tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, trong đó nổi lên các đối tượng lợi dụng các hoạt động kinh doanh, du lịch, đầu tư để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự xã hội. Do đó cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị cần chủ động tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, duy trì nghiêm các kíp trực sẵn sàng chiến đấu, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng làm tốt công tác điều tra cơ bản, tổ chức tuần tra bám nắm chắc địa bàn, mục tiêu, đối tượng. Đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn do đồn phụ trách.

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2025), Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ thuộc Khu di tích căn cứ Minh Đạm (xã Đất Đỏ) và Đền thờ Liệt sĩ Phước Hải (xã Phước Hải).

Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TPHCM cùng các thành viên đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích căn cứ Minh Đạm (xã Đất Đỏ). Ảnh: VĂN DANH

QUANG HUY