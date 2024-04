VietinBank lần thứ 3 liên tiếp vào top 200 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới

Đến nay, với 12 lần góp mặt trong Báo cáo xếp hạng uy tín của Brand Finance và Giá trị Thương hiệu liên tục tăng trưởng, thứ hạng thương hiệu không ngừng cải thiện, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam đã chứng minh vị thế vững mạnh của thương hiệu VietinBank, khả năng phát triển ổn định, bền vững, hiệu quả trong hoạt động của mình.

Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và quốc tế còn đối mặt với nhiều thách thức và diễn biến phức tạp, VietinBank đã nhanh chóng, chủ động, đổi mới, sáng tạo, mạnh mẽ để vượt qua khó khăn và góp sức phục vụ đắc lực cho sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Theo đó, kết quả kinh doanh của VietinBank đạt được năm 2023 vừa qua là hết sức tích cực, khi đều đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra trên cơ sở cải thiện mạnh mẽ hiệu quả hoạt động kinh doanh, tiết giảm chi phí huy động vốn, quản lý chặt chẽ chi phí hoạt động và tăng cường các nguồn thu ngoài lãi. Tổng tài sản của VietinBank đến hết năm 2023 lần đầu tiên vượt mốc hơn 2 triệu tỷ đồng; Tiền gửi khách hàng và Dư nợ cho vay đều tăng trưởng ở mức hai chữ số so với năm 2022, với tỷ lệ tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất ngành ngân hàng. Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt mục tiêu Đại hội đồng cổ đông giao. Tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2023 ở mức 1,13%, thấp hơn tỷ lệ nợ xấu toàn ngành.

Cùng với đó, VietinBank chú trọng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu thu nhập thông qua các giải pháp tài chính toàn diện, trọn gói, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường phát triển ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, cải thiện trải nghiệm và gia tăng tiện ích cho khách hàng… Đây là những nguồn lực và tiền đề quan trọng để VietinBank tiếp tục phát huy tốt vai trò ngân hàng chủ lực, trụ cột trong việc đáp ứng nhu cầu vốn và dịch vụ tài chính của nền kinh tế, đóng góp ngày càng lớn hơn vào ngân sách Nhà nước và sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong thời gian tới.

Cùng với các kết quả kinh doanh ấn tượng, VietinBank cũng liên tiếp nhận được sự công nhận trong nhiều lĩnh vực hoạt động từ các tổ chức uy tín như: 12 lần liên tiếp nằm trong TOP 2.000 Doanh nghiệp lớn nhất thế giới (Forbes Global 2000), đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 7 liên tiếp, TOP 10 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam (CSI 100) năm 2022 - lĩnh vực Thương mại – Dịch vụ, TOP 10 Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa Kinh doanh Việt Nam năm 2021, TOP 10 Sao Khuê hai năm liên tiếp 2020, 2021 cho ứng dụng VietinBank iPay, Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam, Ngân hàng cung cấp Dịch vụ Ngoại hối tốt nhất Việt Nam nhiều năm liên tiếp, Ứng dụng công nghệ ngân hàng trên điện thoại tốt nhất Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương…

Tạo đà cho các bước phát triển tiếp theo trong tương lai, VietinBank đã xây dựng và đang triển khai mạnh mẽ Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 2045, Chiến lược Kinh doanh trung hạn 2023-2025, đồng bộ chiến lược phát triển của VietinBank với chiến lược phát triển của quốc gia, của ngành Ngân hàng. Theo đó, các chiến lược kể trên sẽ tiếp sức cho hoạt động thương hiệu, đặc biệt là những nỗ lực xây dựng hình ảnh thương hiệu, tăng cường sức mạnh và sức bật thương hiệu, phát huy sự sáng tạo và đảm bảo nhất quán thương hiệu, qua đó khẳng định vị trí của Thương hiệu VietinBank trên trường quốc tế và gia nhập cộng đồng các thương hiệu mạnh của khu vực.

Brand Finance là hãng định giá thương hiệu hàng đầu thế giới có trụ sở tại Anh. Kết quả định giá thương hiệu của Brand Finance được sử dụng và công bố chính thức trên các kênh truyền thông hàng đầu như: The Banker, BBC, CNN, CNBC, Bloomberg, The Economist, The Wallstreet Journal… Brand Finance cũng là một trong số ít doanh nghiệp trên thế giới được công nhận tiêu chuẩn ISO 10668 - tiêu chuẩn toàn cầu về định giá thương hiệu.