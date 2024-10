Vietjet và CFM International ký kết thỏa thuận cho hơn 400 động cơ LEAP-1B nhân chuyến thăm chính thức của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tiến sỹ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet (hàng trước, thứ hai từ trái sang) và ông Đinh Việt Phương, Tổng Giám đốc Vietjet (hàng trước, bìa trái) cùng ông Olivier Andries, Chủ tịch và Tổng Giám đốc Safran (hàng trước, thứ hai từ phải sang) và ông Gael Meheust, Chủ tịch và Tổng giám đốc CFM International ký kết thoả thuận cho hơn 400 động cơ LEAP-1B và dịch vụ động cơ tại Điện Elysée, Paris, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm (hàng trên, bên trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (hàng trên, bên phải)

Sự kiện diễn ra trang trọng tại Điện Elysée, Paris, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng đoàn Đại biểu cấp cao hai nước.

Các động cơ này cung cấp cho hai đơn đặt hàng máy bay đã công bố trước đó vào năm 2016 và 2018 và các máy bay dự kiến sẽ được giao từ năm 2025.

Vietjet là khách hàng lâu năm của CFM International, hiện đang khai thác 56 máy bay Airbus A321ceo và 17 máy bay A320ceo được trang bị động cơ CFM56-5B.

Việc hợp tác sẽ đưa mối quan hệ giữa Vietjet và CFM lên một tầm cao mới, với chuyên môn hàng đầu trong ngành của Safran và CFM để cung cấp các sản phẩm công nghệ đột phá. Việc khai thác động cơ LEAP tiên tiến trong thời gian tới sẽ đáp ứng chiến lược tăng trưởng bền vững của Vietjet, cho phép hãng hàng không tối ưu hóa chi phí vận hành trên các tàu bay tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời mang đến cho khách hàng những trải nghiệm bay tốt nhất.

“Trong hơn một thập kỷ, chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với Vietjet Air để giới thiệu các chương trình hỗ trợ về mặt quản lý kỹ thuật, đào tạo và cải thiện hiệu quả nhiên liệu cho đội bay CFM56 của hãng và mong muốn mở rộng các hoạt động này sang động cơ LEAP-1B mới”, ông Gaël Méheust, Chủ tịch và Tổng Giám đốc của CFM International cho biết.

“Chúng tôi vô cùng vinh dự với sự tin tưởng lớn lao mà Vietjet đã thể hiện đối với CFM và chúng tôi hoan nghênh cơ hội này để củng cố hơn nữa mối quan hệ đặc biệt thiết lập trong năm nay đem đến kết quả tốt đẹp trong tương lai”.

Dòng động cơ CFM LEAP cung cấp mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải CO 2 thấp hơn từ 15% đến 20%, cũng như cải thiện đáng kể tiếng ồn, so với các động cơ thế hệ trước. Với hơn 3.500 máy bay được trang bị LEAP đang hoạt động, động cơ này đã giúp khách hàng của CFM tránh xả hơn 35 triệu tấn khí thải CO 2 , là sản phẩm mới thành công nhất được giới thiệu trong lịch sử 50 năm của CFM, với tốc độ tăng giờ bay của động cơ nhanh nhất từ trước đến nay trong ngành - vượt qua 60 triệu giờ chỉ trong tám năm.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch hãng hàng không Vietjet tự hào chia sẻ: "Chúng tôi trân trọng và vinh hạnh với mối quan hệ chiến lược giữa hai bên. Chính những nhà sản xuất động cơ tiên tiến như Safran, CFM đã cùng Vietjet mang lại cơ hội bay chi phí tiết kiệm cho hàng triệu người, đóng góp cho ngành hàng không phát triển tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương năng động nhất thế giới, trong đó có Việt Nam. Thỏa thuận hôm nay, vận hành dòng động cơ tiết kiệm nhiên liệu nằm trong cam kết của Vietjet trong việc hướng đến phát triển bền vững và thân thiện với môi trường. Hành khách sẽ hưởng lợi nhiều hơn nữa trên những chuyến bay xanh của hãng".

Kể từ khi thiết lập quan hệ song phương đến nay, Việt Nam và Pháp luôn tạo dấu ấn trong quan hệ thương mại với những con số ấn tượng. Trong đó, quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài giữa Vietjet và Safran/CFM đã đóng góp vào kim ngạch thương mại, thúc đẩy du lịch, đầu tư chung giữa hai nước, đồng thời tạo thêm nhiều việc làm cho người dân Pháp.

Các hợp tác giữa Vietjet và Safran không chỉ gồm cung cấp động cơ thông qua liên doanh CFM International, mà còn mở rộng nhiều lĩnh vực khác như ghế máy bay, nội thất buồng máy bay, dịch vụ đào tạo quản lý kỹ thuật động cơ cũng như cơ hội thành lập các tổ hợp sửa chữa bảo dưỡng công nghệ cao và đào tạo tại Việt Nam, hướng tới xây dựng các ngành công nghiệp phụ trợ hàng không, trong hành trình đưa Việt Nam trở thành trung tâm hàng không trong khu vực.