Vietnam Airlines bay hơn 1.000 chuyến bay rỗng trong dịp Tết Ất Tỵ 2025

Tổng công ty Hàng không Việt Nam vừa cho biết, trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán năm 2025, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO) ước vận chuyển gần 2,4 triệu lượt hành khách, tăng gần 16% so với cùng kỳ tết 2024.

Cụ thể, Vietnam Airlines Group khai thác tổng cộng 15.400 chuyến bay, tăng gần 200 chuyến so với kế hoạch và gần 2.500 chuyến so với cùng kỳ tết năm trước, tương đương tăng 16%. Vận chuyển hành khách nội địa, quốc tế lần lượt đạt 1,7 triệu và 0,7 triệu khách, tăng hơn 20% so với cùng kỳ tết 2024.

Một loạt giải pháp để tăng tải cung ứng đã được các hãng trong Vietnam Airlines Group thực hiện là: thuê ngắn hạn 3 máy bay Airbus A321 phục vụ hành khách dịp tết; khai thác gần 1.200 chuyến bay đêm hay sáng sớm, tăng hơn cùng kỳ 52% giúp cung cấp thêm hơn 237.000 chỗ; điều động hơn 1.000 chuyến bay một chiều không hành khách để kịp thời quay lại các sân bay đang đông khách chờ đợi.

Hãng cũng thực hiện giám sát chặt chẽ lưu lượng khai thác, hoạt động điều hành không lưu, theo dõi sát diễn biến thời tiết để ra các quyết định điều chỉnh khai thác kịp thời, giảm thiểu chậm chuyến và chậm chuyến dây chuyền.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines liên tục phân tích, cập nhật dữ liệu đặt chỗ, loại bỏ các đặt chỗ khống và điều hành lịch khai thác máy bay khoa học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, từ đặt vé đến làm thủ tục, tạo sự tiện lợi tối đa cho khách hàng.

BÍCH QUYÊN