Vĩnh Long: Khởi tố bị can trong vụ nữ sinh bị đánh hội đồng

Liên quan đến vụ một nữ sinh ở Vĩnh Long bị đánh hội đồng phải nhập viện, cơ quan công an vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Phương Thảo.

Ngày 5-5, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Bình vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Phương Thảo (sinh năm 2004, ngụ phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Thảo được cho là “chủ mưu” trong vụ nữ sinh L.T.N.D. (sinh năm 2009, học sinh của một trường trung học cơ sở thuộc huyện Tam Bình) bị đánh hội đồng phải nhập viện.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, em D. có mâu thuẫn với nhóm của Thảo. Khoảng cuối tháng 12-2022, nhóm của Thảo hẹn D. ra đoạn đường vắng thuộc ấp Phú Ninh, xã Song Phú, huyện Tam Bình để đánh D.

Tiếp đó, đến ngày 31-1 và ngày 23-2-2023, nhóm người của Thảo tiếp tục hẹn D. tại đoạn đường vắng, khu vực gần công viên khu dân cư Phú Ninh, thuộc xã Song Phú, huyện Tam Bình để tiếp tục đánh D.

Tại đây, Thảo cùng nhóm người trên đã dùng tay và nón bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu, tay và chân của D. gây thương tích.

D. được người nhà đưa đi điều trị tại bệnh viện ở TPHCM.

Sau khi củng cố các chứng cứ, Công an huyện Tam Bình đã khởi tố bị can đối với Vũ Phương Thảo.

Tại cơ quan công an, Thảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Riêng đối với nhóm học sinh tham gia đánh D., nhà trường cũng đã đình chỉ học tập 2 tuần và cho các em nghỉ ở nhà. Song song đó, nhà trường hỗ trợ các biện pháp để giáo dục các em học sinh này ngay tại nhà.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Tam Bình tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.