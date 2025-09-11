Xã hội

Vĩnh Long: Va chạm với xe chở tù nhân, một người tử vong

Chiều 11-9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an tỉnh Vĩnh Long vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong tại chỗ trên tuyến Quốc lộ 53.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NL
Trước đó, vào khoảng 7 giờ 45 phút cùng ngày, bà T.T.N. (sinh năm 1978, ngụ phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 53, theo hướng từ xã Trung Ngãi đi xã Hiếu Phụng.

Khi đến đoạn Km29 H6, thuộc ấp Bình Thành, xã Trung Thành (tỉnh Vĩnh Long), xe của bà N. bất ngờ va chạm với xe cảnh sát (chở phạm nhân) do tài xế P.T.T. (sinh năm 1988, ngụ tỉnh Vĩnh Long) điều khiển, di chuyển theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến bà N. ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Xe cảnh sát sau đó lao vào lề đường, hư hỏng phần đầu. Hiện trường vụ tai nạn làm giao thông trên tuyến Quốc lộ 53 qua khu vực này bị ùn tắc trong thời gian ngắn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Phòng CSGT - Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm, thu thập chứng cứ, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

