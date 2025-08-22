Tai nạn giao thông khiến nữ sinh tử vong trên đường đi học

Sáng 22-8, trên đường Đỗ Mười (phường Thới An, quận 12, TPHCM) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe buýt và xe máy, khiến một nữ sinh viên tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, xe buýt số 32 mang BKS 51B-238... (tuyến Bến xe Miền Tây - Bến xe Ngã Tư Ga) lưu thông trên đường Đỗ Mười. Khi vừa qua khỏi giao lộ Tô Ngọc Vân khoảng 300 mét, xe buýt bất ngờ va chạm với xe máy chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến nạn nhân ngã xuống đường và bị bánh xe buýt cán qua người.

Vụ việc xảy ra đúng giờ cao điểm, trên tuyến trục đường chính, khiến giao thông ùn tắc kéo dài nhiều km. Đội CSGT Bình Triệu (PC08) đã nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường, điều tiết giao thông và phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AX

Ghi nhận tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm giữa đường bên cạnh chiếc xe máy bị ngã. Xe buýt dừng cách đó vài mét, trên mặt đường còn vương vãi nhiều dầu nhớt.

Theo người nhà, nạn nhân là nữ sinh viên năm 3, Khoa Quản trị du lịch và lữ hành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM). Sáng nay, khi đang trên đường đến trường, cô gặp tai nạn thương tâm.

Hiện cơ quan chức năng đang trích xuất camera an ninh để điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

THU HOÀI - KIẾN VĂN