Điều tra vụ tai nạn giao thông khiến hai mẹ con tử vong thương tâm

Chiều 29-8, lãnh đạo UBND xã Tân Định (tỉnh Khánh Hòa) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: V.K

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, trên Quốc lộ 26, đoạn qua thôn Phước Lâm, xã Tân Định, xe tải biển kiểm soát tỉnh Cà Mau lưu thông hướng Đông - Tây đến khu vực trên thì tông vào xe máy đi cùng chiều, do chị H. (38 tuổi, ngụ xã Hòa Trí) điều khiển chở theo con gái 4 tuổi.

Hậu quả vụ tai nạn khiến chị H. và con gái tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cảnh sát bước đầu xác định người điều khiển xe tải là anh C. (26 tuổi, ngụ xã Tân Định), qua kiểm tra tài xế này không có cồn trong hơi thở.

HIẾU GIANG