Xã hội

Điều tra vụ tai nạn giao thông khiến hai mẹ con tử vong thương tâm

Chiều 29-8, lãnh đạo UBND xã Tân Định (tỉnh Khánh Hòa) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong tại chỗ.

z6957208353182_beaed01fc023db9f1eea83efe18f995e.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: V.K

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, trên Quốc lộ 26, đoạn qua thôn Phước Lâm, xã Tân Định, xe tải biển kiểm soát tỉnh Cà Mau lưu thông hướng Đông - Tây đến khu vực trên thì tông vào xe máy đi cùng chiều, do chị H. (38 tuổi, ngụ xã Hòa Trí) điều khiển chở theo con gái 4 tuổi.

Hậu quả vụ tai nạn khiến chị H. và con gái tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cảnh sát bước đầu xác định người điều khiển xe tải là anh C. (26 tuổi, ngụ xã Tân Định), qua kiểm tra tài xế này không có cồn trong hơi thở.

Tin liên quan
HIẾU GIANG

Từ khóa

tai nạn giao thông tử vong xe tải xe máy Khánh Hòa Ninh Hòa Cà Mau Tân Định an toàn giao thông

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn