VPBank duy trì và giữ vững ngôi đầu thị trường thẻ tín dụng

Theo Báo cáo của Chi hội Thẻ Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2025, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong khi dẫn đầu thị trường về tổng doanh số sử dụng thẻ tín dụng cá nhân vượt 90.000 tỷ đồng, chiếm gần 20% toàn ngành. Cùng với đó, số lượng thẻ phát hành mới và lượng khách hàng hoạt động thường xuyên đều ghi nhận mức tăng trưởng mạnh - đạt hơn 1,7 triệu thẻ, phản ánh hiệu quả của chiến lược phát triển dài hạn và sự kiên định trong việc đầu tư vào mảng tài chính tiêu dùng - một trong những trụ cột của VPBank.

Hệ sinh thái thẻ toàn diện - động lực tăng trưởng và lợi thế cạnh tranh

Tính đến nay, VPBank đã phát hành hơn 21 loại thẻ tín dụng, bao phủ hầu hết phân khúc khách hàng. Ở nhóm cao cấp là VPBank Private Visa Infinite - biểu tượng của phong cách sống thượng lưu và những chuẩn mực khác biệt cho dịch vụ Private Banking. Không chỉ là phương tiện thanh toán, đây còn là “tấm thẻ visa quyền lực” mở lối cho khách hàng bước vào thế giới đặc quyền đẳng cấp trong nhiều lĩnh vực: du lịch – sức khỏe – giáo dục – golf… trên toàn cầu. Nhóm khách hàng ưu tiên có Diamond World và Diamond World Lady, đại diện cho phong cách chi tiêu sang trọng và hoàn tiền vượt trội. Với thế hệ trẻ, VPBank phát triển các dòng thẻ StepUp, Z Card và Lady - những sản phẩm mang tinh thần hiện đại, cá nhân hóa, phục vụ lối sống năng động và giàu trải nghiệm.

Từ nền tảng đó, năm 2025, VPBank định hình rõ nét hệ sinh thái thẻ xoay quanh ba lĩnh vực chi tiêu chính: mua sắm thông minh (Shopping), du lịch trải nghiệm (Travel) và chăm sóc bản thân toàn diện (Wellbeing).

Ở lĩnh vực mua sắm (Shopping), VPBank đón đầu xu hướng mua sắm trực tuyến với dòng thẻ tín dụng VPBank StepUp - mang đến ưu đãi hoàn tiền đến 15% cho mọi chi tiêu trực tuyến, hoàn đến 4% cho chi tiêu ăn uống, cùng chính sách trả góp 0% tại nhiều sàn thương mại điện tử. Không chỉ giúp khách hàng chi tiêu hiệu quả hơn, StepUp còn định nghĩa lại khái niệm “mua sắm thông minh”, vì mỗi giao dịch đều tối ưu hơn so với chi tiêu thông thường.

Với lĩnh vực du lịch trải nghiệm (Travel), VPBank phát triển dòng thẻ tập trung vào tích điểm, hoàn tiền và các đặc quyền du lịch trên toàn cầu. Các sản phẩm phải kể đến như VPBank MC2 Mastercard và VPBank Platinum Travel Mastercard hoàn tiền tới 10% cho chi tiêu vé máy bay, khách sạn, cùng đặc quyền phòng chờ hạng thương gia tại hơn 1.000 sân bay quốc tế và bảo hiểm du lịch toàn cầu trị giá đến 10,5 tỷ đồng. Thẻ VPBank YOJO Visa Platinum tặng ngay 3.000 SkyPoint khi chi tiêu ít nhất 03 giao dịch đạt từ 3.000.000đ trong 30 ngày đầu mở thẻ cho khách hàng mở thẻ mới. Thẻ VPBank UnionPay FreeWays ưu đãi như 0% phí giao dịch ngoại tệ tại Trung Quốc, chỉ 1,5% tại các quốc gia khác; hoàn tiền tới 4% tối đa 1.000.000đ/kỳ sao kê; quà chào mừng: hoàn 400.000đ khi chi tiêu từ 2.000.000đ trong 30 ngày sau khi mở thẻ…

Trong lĩnh vực chăm sóc bản thân (Wellbeing), ngân hàng đồng hành cùng khách hàng theo đuổi lối sống lành mạnh, cân bằng và tràn đầy năng lượng. Dòng thẻ đồng thương hiệu VPBank - California Fitness mang đến cho khách hàng quà tặng chào mừng, điểm Health Point để đổi quà, Gym day tại California Fitness và California Centuryon. Trong khi đó, thẻ Lady MasterCard mở rộng ưu đãi tại nhiều spa, phòng tập, trung tâm dinh dưỡng trên cả nước cùng chính sách trả góp 0% kéo dài đến 12 tháng cho dịch vụ bảo hiểm nhân thọ, dịch vụ tại Elite Fitness.

Mở rộng ưu đãi - trải nghiệm cho khách hàng

Ngay trong tháng 10-2025, chủ thẻ tín dụng VPBank được tận hưởng chuỗi ưu đãi độc quyền chưa từng có. Nổi bật là chương trình hợp tác cùng các nhà bán lẻ công nghệ lớn, mang đến cơ hội sở hữu iPhone 17 với ưu đãi đến 4,5 triệu đồng tại Cellphones, TikTok Shop, Thế Giới Di Động hay FPT Shop. VPBank cũng đang triển khai chiến dịch “Con đường ưu đãi 2025” - không gian trải nghiệm trực tiếp trên các tuyến phố lớn tại Hà Nội và TPHCM với hơn 70 cửa hàng ăn uống, mua sắm đồng loạt giảm giá cho chủ thẻ VPBank.

VPBank Day diễn ra vào ngày 15 hàng tháng đã trở thành “ngày hội săn sale” quen thuộc của cộng đồng chủ thẻ, quy tụ hàng loạt thương hiệu lớn như Traveloka, Vietnam Airlines, Shopee, TikTok Shop, Apple.com và Samsung. Bên cạnh đó, VPBank mang đến nhiều đặc quyền hấp dẫn tại hơn 40 nhà hàng Michelin và Fine Dining, giảm đến 800.000 đồng cho các giao dịch du lịch trên Agoda, tặng miễn phí upsize tại Highlands Coffee dành riêng cho chủ thẻ Mastercard.

VPBank cũng tiếp tục mở rộng cách tiếp cận khách hàng bằng hình thức tương tác trực tiếp. Phiên livestream đặc biệt ngày 30-9 vừa qua do MC Quang Bảo và diễn viên Hải Triều dẫn dắt đã thu hút hơn 6.5 triệu lượt xem. Lần đầu tiên, khách hàng có thể sở hữu iPhone 17, Apple Watch hay AirPods… với mức giá giảm 30-50% khi thanh toán bằng thẻ VPBank. Chuỗi livestream này dự kiến sẽ lên sóng trong các tháng tiếp theo, mang đến thêm nhiều cơ hội mua sắm hàng chính hãng giá hấp dẫn cho cộng đồng chủ thẻ.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các dòng thẻ tín dụng, khách hàng vui lòng liên hệ hotline 1900 54 54 15 hoặc truy cập website https://www.vpbank.com.vn/ca-nhan/the-tin-dung

VÂN NHƯ