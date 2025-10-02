Chủ tịch HĐTV Agribank làm việc tại Nghệ An, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 10

Trước thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra tại các tỉnh Bắc Trung bộ, từ ngày 30-9 đến 1-10, đoàn công tác của Agribank do đồng chí Tô Huy Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank, dẫn đầu đã đến làm việc với các chi nhánh tại Nghệ An nhằm nắm bắt thực tế, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai và trao hỗ trợ an sinh xã hội trị giá 5 tỷ đồng cho địa phương.

Đồng chí Tô Huy Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank cùng đoàn công tác Trụ sở chính làm việc tại Agribank Chi nhánh Tây Nghệ An

Kịp thời chỉ đạo, bảo đảm an toàn hoạt động

Đoàn công tác đã làm việc trực tiếp với các chi nhánh của Agribank trên địa bàn tỉnh Nghệ An, gồm: Tây Nghệ An, Nam Nghệ An và Chi nhánh Agribank Nghệ An. Tại đây, Chủ tịch HĐTV Tô Huy Vũ lắng nghe báo cáo từ Ban lãnh đạo các đơn vị về công tác ứng phó bão số 10, ghi nhận tinh thần chủ động, nỗ lực khắc phục khó khăn của đội ngũ cán bộ, người lao động.

Đồng chí Tô Huy Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank cùng đoàn công tác Trụ sở chính làm việc tại Agribank Chi nhánh Nghệ An

Bão số 10 (bão Bualoi) kèm gió mạnh cấp 11-13, mưa lớn kéo dài, đã gây sạt lở, ngập lụt diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất, đặc biệt là nông nghiệp – lĩnh vực trọng tâm mà Agribank phục vụ. Nhiều điểm giao dịch của ngân hàng bị ngập cục bộ nhưng may mắn không xảy ra thiệt hại về người và tài sản.

Trước đó, Agribank đã triển khai nghiêm túc phương án phòng, chống thiên tai theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và kế hoạch nội bộ. Các chi nhánh đã trực ứng phó 24/24 giờ, bảo đảm an toàn kho quỹ, hệ thống thanh toán, ATM, POS và dịch vụ ngân hàng điện tử, không để gián đoạn dịch vụ.

Đặc biệt, các máy ATM tại vùng ngập đã được di dời kịp thời, tránh rò rỉ điện, bảo vệ an toàn tài sản và tính mạng. Công tác kiểm tra kho quỹ, tài liệu, trang thiết bị được thực hiện nghiêm ngặt, không để xảy ra thất thoát hay hư hỏng.

Khẩn trương hỗ trợ người dân phục hồi sau bão

Tại các buổi làm việc, Chủ tịch HĐTV Tô Huy Vũ chỉ đạo các chi nhánh nhanh chóng ổn định hoạt động, bảo đảm liên tục phục vụ người dân, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, sẵn sàng ứng phó với hoàn lưu bão và tình hình mưa lũ có thể kéo dài.

Với thiệt hại lớn trên địa bàn Nghệ An – nơi có hơn 19.000 nhà tốc mái, hơn 2.200 nhà bị ngập, ảnh hưởng trực tiếp đến lượng lớn khách hàng – Chủ tịch Agribank yêu cầu rà soát danh mục tín dụng, xác định thiệt hại, đặc biệt với khách hàng có tài sản đảm bảo là nhà ở, cây trồng, vật nuôi... để kịp thời có biện pháp hỗ trợ.

Agribank sẽ triển khai gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và kinh doanh, với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh. Đồng thời, ngân hàng nghiên cứu ban hành chương trình tín dụng đặc thù dành riêng cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi.

Song song đó, Agribank sẽ đẩy mạnh các sản phẩm bảo hiểm tài sản, bảo hiểm thiên tai, giúp khách hàng chủ động phòng ngừa rủi ro, giảm thiểu thiệt hại trong tương lai.

Agribank ủng hộ 5 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội tại Nghệ An

Trong khuôn khổ chuyến công tác, thay mặt Agribank, đồng chí Tô Huy Vũ đã trao 5 tỷ đồng từ Quỹ phúc lợi của ngân hàng để hỗ trợ công tác an sinh xã hội, giúp chính quyền và người dân Nghệ An sớm vượt qua khó khăn sau thiên tai.

Đại diện lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An, bày tỏ sự trân trọng trước sự đồng hành kịp thời, hiệu quả của Agribank trong cả hoạt động tín dụng và công tác thiện nguyện.

Tại lễ khai trương các chi nhánh trên địa bàn, đồng chí Tô Huy Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank đã trao ủng hộ an sinh xã hội chung tay cùng chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả cơn bão số 10

Với sứ mệnh “Ngân hàng vì cộng đồng”, Agribank xác định an sinh xã hội là thành tố quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững. Nhiều năm qua, ngân hàng đã tích cực hỗ trợ các địa phương vùng thiên tai: xây nhà đại đoàn kết, tài trợ trường học, trạm y tế, trao học bổng, tặng con giống – cây giống, giúp người dân ổn định sinh kế lâu dài.

Thông qua chuỗi hoạt động thiết thực tại Nghệ An lần này, Agribank tiếp tục khẳng định vai trò là ngân hàng thương mại chủ lực trong lĩnh vực tam nông, gắn kết mật thiết với cộng đồng, đặc biệt tại các địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai.

Agribank cam kết tiếp tục đồng hành, sẻ chia cùng người dân và doanh nghiệp, đưa khu vực nông nghiệp, nông thôn phát triển bền vững, góp phần ổn định kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh toàn diện trên cả nước.

