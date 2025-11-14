FMO và HDBank ký biên bản ghi nhớ hợp tác, đầu tư 30 triệu USD thúc đẩy tăng trưởng xanh và bền vững tại Việt Nam

Ngày 11-11-2025 - Ngân hàng Phát triển Hà Lan (FMO) và Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank) đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác đầu tư và tài chính bền vững, nhân dịp đoàn doanh nghiệp Hà Lan do bà Aukje de Vries - Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Vương quốc Hà Lan - thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thông qua Biên bản ghi nhớ này, hai bên thống nhất hợp tác triển khai khoản đầu tư 30 triệu USD của FMO vào chương trình trái phiếu xanh quốc tế đầu tiên do HDBank phát hành, với tổng quy mô dự kiến lên đến 100 triệu USD trong năm 2025.

Ngài Kees van Baar, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam và ông Trần Hoài Nam, Phó Tổng Giám đốc Thường trực HDBank trao Biên bản ghi nhớ (MoU) trước sự chứng kiến của Ngài Aukje de Vries, Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Vương quốc Hà Lan



Ông Juan Jose Dada Ortiz, Giám đốc Khối Định chế Tài chính của FMO, cho biết “FMO rất vui mừng được khởi đầu mối quan hệ hợp tác này với HDBank. Với việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác này, chúng tôi mong muốn cùng HDBank thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bao trùm và bền vững tại Việt Nam. Việc FMO tham gia đầu tư vào trái phiếu xanh quốc tế lần đầu tiên được HDBank phát hành là một cột mốc quan trọng mà chúng tôi tin tưởng mở sẽ ra một mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ và bền vững”.

FMO và HDBank cũng mong muốn tiếp tục nghiên cứu và thúc đẩy triển khai các chương trình hợp tác tiềm năng mới trong tương lai, tập trung vào các lĩnh vực như tài chính xanh, năng lượng tái tạo, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các sáng kiến thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bao trùm, năng suất và bền vững hơn tại Việt Nam.