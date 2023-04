VRG dành 126 ha đất xây dựng trường bắn, doanh trại

Ngày 27-4, Quân khu 7 và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm hoạt động kết nghĩa giữa hai đơn vị (1983-2023).

Dự lễ kỷ niệm có Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Trần Công Kha, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VRG; Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc VRG.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Trần Hoài Trung ôn lại chương trình kết nghĩa giữa Quân khu 7 và VRG trong 40 năm qua. Hai bên đã có nhiều chương trình hoạt động cụ thể, thiết thực trên các lĩnh vực giáo dục, tuyên truyền; xây dựng và huấn luyện quân sự cho lực lượng tự vệ; hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế; công tác đền ơn đáp nghĩa…

Sự hợp tác của hai đơn vị trong xây dựng, phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, nhất là ở những khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, đã xây dựng thế trận phòng thủ, thế trận lòng dân vững chắc.

Trong đó nổi bật, Quân khu 7 hỗ trợ tập huấn, huấn luyện tự vệ cho trên 1,5 triệu lượt cán bộ Ban chỉ huy Quân sự lực lượng tự vệ ngành cao su và gần 1.000 lượt quân nhân dự bị. Đồng thời hỗ trợ xây dựng các Tiểu đoàn dự bị động viên vận tải thuộc các đơn vị VRG...

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã vận động cán bộ, nhân viên ủng hộ các địa phương, đơn vị kết nghĩa xây dựng 744 căn nhà tình nghĩa, tình thương, với tổng trị giá 12,4 tỷ đồng. Đồng thời bàn giao gần 126ha đất cho các cơ quan quân sự trên địa bàn Quân khu 7 để xây dựng trường bắn, doanh trại, thao trường, căn cứ hậu cần.

VRG chung sức cùng lực lượng vũ trang Quân khu 7 xây dựng thao trường, bãi tập, căn cứ hậu cần, kỹ thuật, các chốt dân quân biên giới, làm đường, kéo điện cao thế với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng. VRG còn hỗ trợ tiền vốn, cây giống và cử cán bộ đến hướng dẫn bộ đội kỹ thuật trồng, chăm sóc vườn cây, khai thác mủ, bao tiêu sản phẩm. Chỉ riêng hỗ trợ làm đường nông thôn từ năm 2003 đến nay đã làm được 517km đường, trị giá 20,6 tỷ đồng.

Tại lễ kỷ niệm, hai đơn vị đã trao tặng Biểu trưng, Kỷ niệm chương và Bằng khen cho 45 tập thể và 65 cá nhân.