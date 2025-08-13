Xã hội

Vụ 13 trụ truyền tải điện bị gãy trong lúc bảo trì: Khẩn trương thu gom, trục vớt cáp đứt trên biển

Chiều 13-8, ông Nguyễn Văn Niệm, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long, cho biết đơn vị thi công của Nhà máy điện gió Thạnh Hải 1 (Công ty CP Tân Hoàn Cầu Bến Tre) đang khẩn trương khắc phục sự cố gãy 13 trụ đường dây truyền tải điện 22kV liên kết nhà máy.

Lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục sự cố gãy 13 trụ truyền tải điện
Lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục sự cố gãy 13 trụ truyền tải điện

Ngay sau khi xảy ra sự cố đứt cáp, đơn vị vận hành đã khoanh vùng khu vực bị ảnh hưởng, tạm dừng hoạt động tàu thuyền qua lại để đảm bảo an toàn, đồng thời phát thông báo cho phương tiện ở vùng lân cận. Các đội tàu chuyên dụng đã triển khai thu gom, trục vớt những đoạn cáp bị đứt nhằm tránh cản trở giao thông thủy và ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn.

2.jpg
ẢNH DG 1.jpg
Trụ truyền tải điện 22kV trên bờ bị gãy đổ sau sự cố

Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long yêu cầu nhà máy khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án thay thế hệ thống cáp nổi bằng cáp ngầm, báo cáo về sở trước ngày 15-8. Khi phương án kỹ thuật được phê duyệt, đơn vị thi công sẽ tiến hành trục vớt toàn bộ trụ bê tông ly tâm bị gãy.

ẢNH DIEN GIO.jpg
Cơ quan chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố

Ông Nguyễn Văn Niệm cho biết, cáp nổi có lợi thế chi phí thấp, tiết kiệm từ 5-7 lần so với cáp ngầm. Tuy nhiên, xét về an toàn vận hành, mỹ quan biển và giảm rủi ro do sóng gió hoặc hoạt động tàu thuyền, phương án cáp ngầm được đánh giá ưu việt hơn. “Dù chi phí đầu tư ban đầu cao, nhưng cáp ngầm giúp giảm thiểu nguy cơ sự cố, đồng thời bảo vệ cảnh quan, môi trường biển”, ông nhấn mạnh.

4dg.jpg

Hiện tỉnh Vĩnh Long có 10 nhà máy điện gió đang vận hành thương mại, đóng góp quan trọng vào nguồn cung năng lượng tái tạo của Đồng bằng sông Cửu Long. Việc lựa chọn cáp nổi hay cáp ngầm sẽ dựa trên điều kiện kỹ thuật, tài chính và đặc thù địa hình từng dự án, song yếu tố an toàn, độ bền và thẩm mỹ luôn được đặt lên hàng đầu.

5dg.jpg
Tàu đang thu hồi các đoạn dây dứt
TÍN HUY

