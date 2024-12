Vụ 2 người tử vong và 15 người nhập viện nghi ngộ độc: Dùng nhiều rượu chưa rõ nguồn gốc

Theo đó, vụ việc này làm 2 người tử vong và 15 người phải nhập viện điều trị. 2 bệnh nhân tử vong là T.T.H. (sinh năm 1988) tử vong khi đang trên đường đến Bệnh viện Quân y 103 cấp cứu và bệnh nhân N.D.L. (sinh năm 1985, ở Từ Sơn, Bắc Ninh) tử vong tại nhà. Trong số 15 bệnh nhân còn lại có 1 bệnh nhân nguy kịch đang được điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Đức Giang trong tình trạng hôn mê, thở máy. Đặc biệt, bệnh nhân này vào viện trong tình trạng kích thích vật vã, tím toàn thân, kết quả chẩn đoán lâm sàng có toan chuyển hóa nặng, ngộ độc chưa rõ nguyên nhân. Xét nghiệm thấy nồng độ Methanol trong máu là 2,7mg/dL. 13 bệnh nhân còn lại đang điều trị tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai và 1 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An hiện sức khỏe đã ổn định.

Qua xác minh, các nạn nhân trên có tham dự tiệc hội thảo tổ chức ngày 19-12 tại Trung tâm hội nghị Almaz với tổng số 80 người tham dự. Thực đơn bữa chính gồm các món: salad rong biển trứng cua, súp hải sản với nấm, gà quay mật ong, cá diêu hồng hấp hành nấm, canh cá nấu chua, bắp bò hầm ngũ vị ăn kèm bánh mỳ, cải chíp xào sốt nấm, cơm rang thập cẩm, chè hạt sen long nhãn dừa tươi và đồ uống, rượu. Thực đơn bữa phụ gồm: trà, cà phê, bánh nho cuộn, bánh ngọt Pháp, bánh Pizza Hawaii, hoa quả tươi.

Các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện

Trong bữa tiệc, ngoài sử dụng thực đơn của công ty cung cấp, 1 lái xe công ty tổ chức bữa tiệc đã mang từ ngoài vào 20 lít rượu trắng (sử dụng hết 8 lít, còn 12 lít mang về) và 2 chai rượu 1 lít do một người khác mang vào.

Cơ quan chức năng đã lấy 23 mẫu thực phẩm gửi kiểm nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia gồm 14 mẫu thức ăn trong thực đơn nhà hàng lưu ngày 19-12 và 4 mẫu sản phẩm thực phẩm bao gói sẵn, cùng 5 mẫu rượu. Công an quận Long Biên cũng đã phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức thu thập khoảng 50 lít rượu và lấy 5 mẫu rượu gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm quốc gia.

Kiểm tra tại trung tâm hội nghị nơi xảy ra vụ việc, đều có giấy đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hợp đồng chứng minh xuất xứ nguồn gốc của thực phẩm, sổ kiểm thực 3 bước theo quy định, điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị theo quy định. Tổng số người tham gia chế biến, phục vụ là 20 người đều có xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và khám sức khỏe.

Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ nghi ngộ độc trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế TP Hà Nội khẩn trương chỉ đạo bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Ngoài ra, tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ nghi ngờ ngộ độc theo quy định, truy xuất đến tận cùng nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân tử vong và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

QUỐC LẬP