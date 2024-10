Vụ án cháy quán karaoke An Phú: Đại diện Viện KSND tỉnh Bình Dương nêu quan điểm giải quyết vụ án

Chiều 25-10, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục phiên xét xử các bị cáo trong vụ cháy quán karaoke An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), với phần trình bày quan điểm giải quyết vụ án của đại diện VKSND tỉnh.

Theo đại diện VKSND tỉnh Bình Dương, đa số các bị cáo bị truy tố trong vụ án đều có tình tiết giảm nhẹ. Cụ thể, đối với các bị cáo Lê Anh Xuân, chủ cơ sở Karaoke An Phú, có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: bản thân ăn năn hối cải, chủ động bồi thường thiệt hại cho thân nhân các nạn nhân; đại diện gia đình các bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, đủ cơ sở xem xét giảm nhẹ hình phạt theo quy định và đề nghị mức án từ 5 - 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về PCCC”.

Luật sư trình bày quan điểm bào chữa cho bị cáo Lê Anh Xuân

Đối với các bị cáo là cựu cán bộ công an là Vũ Trường Sơn và Phạm Quốc Hùng (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC - Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương), có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, chủ động bồi thường một phần thiệt hại cho thân nhân các nạn nhân; bị cáo Phạm Thị Hồng (cựu Phó Đội trưởng Phòng PCCC - Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bình Dương) có nhiều thành tích trong công tác, đề nghị HĐXX xem xét khi tuyên án.

Thân nhân bị hại tham dự phiên tòa

Tại phần bào chữa cho các bị cáo, luật sư của bị cáo Lê Anh Xuân và các bị cáo khác đều gửi lời xin lỗi và chia buồn đối với thân nhân gia đình nạn nhân về sự cố gây mất mát lớn về người tại cơ sở Karaoke An Phú.

Ông Hà Quốc Việt, cha ruột nạn nhân Hà Văn H. (tỉnh Hà Nam) nhiều lần xin giảm nhẹ hình phạt cho chủ cơ sở và đề nghị các bị cáo là cựu cán bộ công an có trách nhiệm bồi thường một phần thiệt hại cho gia đình nạn nhân

Trước đó, trong phần trả lời câu hỏi của HĐXX vào sáng cùng ngày, thân nhân các nạn nhân đã có ý kiến xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Lê Anh Xuân. Trong khi đó, bị cáo Phạm Thị Hồng bật khóc kêu oan và bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ các gia đình nạn nhân chứ không bồi thường vì bản thân mang bệnh ung thư và không phạm tội.

XUÂN TRUNG