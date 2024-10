Vụ án cháy quán karaoke An Phú: Thân nhân nhiều bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Lê Anh Xuân

Sáng 25-10, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục phiên xét xử các bị cáo trong vụ án cháy quán karaoke An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), khiến 32 người chết, xảy ra vào ngày 6-9-2022 tại phường An Phú, TP Thuận An.