Vụ cả huyện Chư Sê có nguy cơ bị cúp nước: Tỉnh Gia Lai sẽ tháo gỡ khó khăn

Ngày 20-10, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã có ý kiến với Công ty Điện lực Gia Lai chỉ đạo Điện lực Chư Prông tạm thời duy trì nguồn điện để Nhà máy cấp nước Chư Sê (huyện Chư Sê) vận hành hoạt động cấp nước cho người dân.

Cũng theo ông Quế, trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành xuống làm việc với UBND huyện Chư Sê, chủ đầu tư nhà máy nước để nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh cũng như kiến nghị của doanh nghiệp nhằm kịp thời giải quyết. Trong đó, xét thấy kiến nghị thuộc thẩm quyền thì huyện, tỉnh sẽ giải quyết. Huyện sẽ hỗ trợ huy động người dân tham gia sử dụng nước sạch do nhà máy cung cấp.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hữu Quế, quan trọng nhất, công ty cần tính toán lại phương án sản xuất, kinh doanh hợp lý nhằm đảm bảo vừa cung cấp nước thường xuyên cho người dân, vừa mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp.

Liên quan đến vụ việc, ngày 20-10, trả lời phóng viên Báo SGGP, Công ty điện lực Gia Lai cho biết, sẽ tiếp tục cung cấp điện ổn định cho nhà máy, đồng thời đề nghị UBND huyện Chư Sê yêu cầu chủ đầu tư nhà máy nước có cam kết sẽ thanh toán tiền điện 41 triệu đồng trước ngày 1-11.

Trước đó, như tin đã đưa ngày 19-10 đã phản ánh việc 1.600 hộ dân nguy cơ không có nước dùng do nhà máy cấp nước làm ăn thua lỗ. Nhà máy cấp nước Chư Sê do Công ty CP cấp nước Chư Sê làm chủ đầu tư, xây dựng năm 2018, vốn đầu tư 200 tỷ đồng. Từ khi hoạt động đến nay, nhà máy làm ăn thua lỗ, nhân viên nghỉ việc vì bị nợ lương. Vừa qua, công ty có thông báo sẽ ngừng cấp nước vào 16 giờ ngày 18-10 do điện lực cắt điện vì doanh nghiệp mất khả năng thanh toán 41 triệu đồng tiền điện khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Đến ngày 20-10, nhà máy vẫn đang cấp nước cho người dân.