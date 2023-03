Vụ giám đốc trung tâm dạy nghề bị bắt: Sở LĐTB-XH tỉnh Long An lên tiếng

Ngày 6-3, ông Nguyễn Đại Tánh, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh Long An cho biết, đơn vị đang chờ kết luận của cơ quan điều tra về vụ Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Hàng Giang bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ” nhằm có hướng xử lý.

Trước đó, ngày 4-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đào Đức Hạnh (52 tuổi, thường trú khu phố 7, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TPHCM), là Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Hàng Giang để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”.

Theo cơ quan chức năng, Trung tâm Dạy nghề Hàng Giang được cấp phép hoạt động dạy nghề tại xã Hướng Thọ Phú, TP Tân An, tỉnh Long An. Trong đó, có nghề thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa.

Ông Nguyễn Đại Tánh cho biết, hàng năm Sở đều có kế hoạch kiểm tra hoạt động của trung tâm, nhưng sau sự việc ông Đào Đức Hạnh bị bắt, Sở sẽ làm việc với hội đồng thành viên của trung tâm để xem xét bố trí người thay thế ông Đào Đức Hạnh điều hành hoạt động của trung tâm.

Theo Sở GTVT tỉnh Long An, từ năm 2014 đến nay, Trung tâm Dạy nghề Hàng Giang đã tổ chức thi 4 đợt với hơn 500 học viên. Tuy nhiên, Sở chỉ kiểm tra sát hạch được 3 đợt, riêng đợt 4 (hơn 100 học viên) đã phát hiện có nhiều dấu hiệu sai phạm nên trình báo cơ quan công an.