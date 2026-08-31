Đa phương tiện

Video

Tin nóng trong ngày

Vụ lật xe khách ở Gia Lai: Nhiều nạn nhân đã xuất viện

SGGPO

Liên quan vụ lật xe khách ở Gia Lai xảy ra rạng sáng 31-8, cập nhật mới nhất từ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, cho biết, khoảng 3 giờ 40 sáng 31-8, Bệnh viện tiếp nhận 20 bệnh nhân trong vụ tai nạn.

Vụ lật xe khách ở Gia Lai: Nhiều nạn nhân xuất viện
HỮU PHÚC

Từ khóa

tỉnh Gia Lai tai nạn giao thông thương vong xe khách lật xe cập nhật mới nhất

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn