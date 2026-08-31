Vụ lật xe khách ở Gia Lai: Nhiều nạn nhân đã xuất viện

Liên quan vụ lật xe khách ở Gia Lai xảy ra rạng sáng 31-8, cập nhật mới nhất từ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, cho biết, khoảng 3 giờ 40 sáng 31-8, Bệnh viện tiếp nhận 20 bệnh nhân trong vụ tai nạn.